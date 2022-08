Que no pare la alegría: Así celebraron las jugadoras de la Selección Colombia el pase a cuartos en el Mundial

Entornointeligente.com /

Colombia alcanzó unos de varios objetivos en el Mundial Sub 20 femenino: clasificar a cuartos de final.

Y lo hizo empatando 2-2 con Nueva Zelanda y liderando el Grupo B con cinco puntos.

Las jugadores, al final del encuentro, celebraron en la pista atlética con familiares en las tribunas y con los aficionados colombianos que presenciaron el encuentro.

¡CUARTOSSSS! 🇨🇴 @FCFSeleccionCol is off to the #U20WWC quarter-finals! pic.twitter.com/hXUM8r6mLv

— FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) August 17, 2022 El equipo se alista ahora para afrontar el sábado su compromiso de cuartos de final.

