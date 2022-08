Que no inventen, Julio Iglesias aun vive su agosto: «Estoy vivo y coleando»

Entornointeligente.com /

Que no inventen, Julio Iglesias aun está en su agosto de vida. El cantante español asegura que se siente bien de salud y no como la boca de la farándula ha regado, de que está en sillas de ruedas porque no puede ni caminar, que padece Alzheimer y hasta han dicho que se murió.

«No tengo ningún problema y estoy vivo y coleando» , p osteó Iglesias en su Instagram, soltando una carcajada en el escrito «jajajajajajaja».

Con buen sentido del humor, el mensaje está acompañado de una imagen que se parece mucho a la que es viral en Internet con el título 'Y lo sabes'.

Iglesias señalò que no suele responder a este tipo de informaciones «malignas e inciertas», pero debe hacerlo porque «confunden a tanta gente» que le sigue.

«Han dicho que estoy muerto, han dicho que estoy en una silla de ruedas, han dicho que tengo alzheimer, con todo el respeto que tengo a las gentes que sufren con esos problemas, la vida me sigue llenando de privilegios, estoy perfectamente bien, con ganas de volver a entrar al estudio y seguir haciendo caminos para cantar con las mismas ganas de siempre», expresó.

A sus 78 años de edad y tras cinco décadas de trayectoria, Julio Iglesias es blanco de constantes rumores sobre su estado de salud.

El artista se caracteriza por una disciplina implacable, lo que tuvo que aprender muy temprano, luego que un accidente casi fatal frustró sus planes de ser futbolista profesional.

«En realidad, mi vida ha sido un milagro», ha dicho Iglesias al recordar cómo pasó «meses y meses» en cama sin poder moverse, y entonces requirió de bastones para caminar por más de dos años.

El «mágico» accidente, como lo llama, le robó la fuerza física y la vida que conocía, pero también le proporcionó mayor conciencia sobre las dificultades de otros y lo ayudó a aprender a luchar, a escuchar, a mirar a la gente a los ojos. » Miras diferente la vida, y aprendes a vivir otra vez».

Iglesias, quien también estudió derecho, debutó en 1969 con el álbum «Yo canto» y llegó a convertirse en uno de los artistas más exitosos del mundo, con más de 250 millones de discos en 14 idiomas vendidos.

Ha recibido reconocimientos que incluyen la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de España, el título de caballero de Legión de Honor de Francia y, a principios de este año, el Premio a la Trayectoria en los Grammy.

LINK ORIGINAL: Listin Diario

Entornointeligente.com