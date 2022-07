¿Qué motivó la crisis en Sri Lanka?

Entornointeligente.com /

El 9 de julio, miles de manifestantes irrumpieron en el palacio presidencial de la capital de Sri Lanka, Colombo, exigiendo la dimisión del presidente Gotabaya Rajapaksa, mientras su nación se enfrenta a la peor crisis financiera desde su independencia de Gran Bretaña en 1948. El presidente Rajapaksa fue escoltado por su guardia hasta un lugar seguro y dijo que dimitiría el 13 de julio.

Sri Lanka, una isla de 22 millones de habitantes situada en el extremo sur del subcontinente indio, ha dejado de pagar sus deudas, y su gobierno ha estado tratando de trazar un plan para arreglar la fallida economía que le permita obtener financiación del Fondo Monetario Internacional (FMI) para los próximos cuatro años y reestructurar su deuda de 50.000 millones de dólares con los acreedores extranjeros.

Mientras tanto, el Primer Ministro de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, culpó a la bancarrota del país de las difíciles negociaciones con el FMI.

«Ahora participamos en las negociaciones como un país en bancarrota. Por lo tanto, tenemos que afrontar una situación más difícil y complicada», dijo Wickremesinghe el 5 de julio.

Esto es engañoso. La mala gestión y la corrupción son las principales razones por las que la economía del país ha fracasado.

De hecho, el FMI ha pedido a Sri Lanka que «reduzca las vulnerabilidades de la corrupción» para salvar su economía.

En junio, la tasa de inflación de Sri Lanka alcanzó el 54,6%, mientras que la inflación de los alimentos llegó al 80,1%, lo que obligó a las familias esrilanquesas a recortar sus comidas, informó Reuters. El país anunció la paralización durante dos semanas de todas las ventas de combustible, excepto para los servicios esenciales, como la sanidad.

El colapso económico provocó concentraciones en todo el país contra la mala gestión y la corrupción rampante.

Los manifestantes y los críticos culpan al gobierno, principalmente a la dinastía gobernante de los Rajapaksa, de la crisis económica del país.

La familia Rajapaksa subió al poder en 2005, cuando Mahinda Rajapakse, entonces primer ministro, ganó las elecciones presidenciales. Tras su victoria, nombró a su hermano, Gotabaya Rajapaksa, un antiguo oficial del ejército que vivía en Estados Unidos, como ministro de Defensa.

Juntos, lanzaron una campaña militar contra los Tigres Tamiles, una organización separatista que luchaba por la independencia de la minoría tamil en el norte de Sri Lanka desde la década de 1970. Los Tigres Tamiles habían accedido a abandonar sus demandas de independencia a cambio de una mayor autonomía en el marco de un esfuerzo mediado por Noruega y respaldado por las Naciones Unidas y Estados Unidos.

Pero en 2009, los Rajapaksas decidieron aplastar a los rebeldes, extinguiendo las esperanzas de un final pacífico del conflicto, en el que han muerto más de 100.000 personas en medio de acusaciones de graves violaciones de los derechos humanos por ambas partes.

Maithripala Sirisena derrotó a Mahinda Rajapaksa en las elecciones presidenciales de 2015 y nombró a Ranil Wickremesinghe como primer ministro. Pero la familia Rajapaksa volvió al poder cuando Gotabaya Rajapaksa ganó la presidencia en 2019. Al formar un nuevo Gabinete, Gotabaya juramentó a su hermano, el ex presidente Mahinda Rajapaksa, como primer ministro. Mahinda también fue nombrado jefe de los ministerios de Finanzas, Desarrollo Urbano y Asuntos Budistas.

El nuevo presidente también designó a su hermano Chamal Rajapaksa para dirigir los ministerios de irrigación, seguridad interior, asuntos de interior y gestión de catástrofes, y a dos sobrinos para dirigir los ministerios de agricultura de alta tecnología, juventud y deportes. Un año después, un cuarto hermano, Basil Rajapaksa, fue nombrado ministro de Finanzas.

El control de la familia Rajapaksa sobre el gobierno «concentró el poder hasta el punto de que el país llegó a parecerse a una empresa familiar autocrática, que no rendía cuentas a nadie hasta llevar a la nación a la bancarrota», afirmó el periódico británico The Guardian.

Aunque los problemas económicos de Sri Lanka son anteriores al reinado de los Rajapaksas, éstos empezaron a «pedir préstamos de forma desenfrenada, primero para pagar la guerra civil de tres décadas de Sri Lanka contra los separatistas de la minoría tamil, que terminó de forma brutal en 2009, y luego para un «supercrecimiento» de carreteras, aeropuertos, estadios y redes eléctricas», escribió The Guardian. «… [T]odos los Rajapaksas se vieron envueltos en acusaciones de corrupción a gran escala, desde sobornos hasta lavado de dinero».

El gobierno pidió prestadas grandes sumas a China para proyectos como un puerto de aguas profundas en el distrito de Hambantota, pero los proyectos se estancaron y la deuda se acumuló entre 2010 y 2020, informó Bloomberg News.

La pandemia de COVID-19 empeoró las cosas, afectando a la economía de Sri Lanka, dependiente del turismo, y a las remesas de los trabajadores en el extranjero.

«Para mantenerse a flote, el gobierno imprimió dinero, aumentando la oferta en un 42% entre diciembre de 2019 y agosto de 2021 – ayudando a avivar lo que se convertiría en la inflación más rápida de Asia», dijo Bloomberg News.

Durante su campaña presidencial, Gotabaya Rajapaksa prometió recortes fiscales sin precedentes, lo que provocó la advertencia del ex ministro de Finanzas Mangala Samaraweera de que esa medida podría llevar al país a la quiebra. Gotabaya Rajapaksa hizo caso omiso de esa advertencia, y el país se vio afectado por una grave escasez de combustible y alimentos.

En abril de 2021, el gobierno prohibió los fertilizantes para cumplir una promesa de campaña de apoyar la agricultura ecológica y luchar contra las mafias de los fertilizantes. Pero la prohibición le salió el tiro por la culata, provocando el fracaso de las cosechas y la necesidad de aumentar las importaciones de alimentos.

«La cosecha de arroz fracasó, obligando al gobierno a importar arroz y a poner en marcha un costoso programa de ayuda alimentaria para apoyar a los agricultores devastados. Los ingresos por exportación de té, una fuente de ingresos clave, también se agotaron», informó Bloomberg News.

En mayo, Sri Lanka dejó de pagar su deuda por primera vez en su historia.

Ese mismo mes, las protestas se volvieron violentas después de que un grupo de partidarios del gobierno atacara a los manifestantes en Columbo, matando a ocho personas e hiriendo a 200.

El gabinete de Rajapaksa dimitió y el primer ministro renunció en mayo, y la base de apoyo del presidente está disminuyendo. El nombramiento del veterano político y aliado Ranil Wickremesinghe como primer ministro no convenció a los airados manifestantes.

La crisis de Sri Lanka se ve agravada por la guerra de Rusia en Ucrania, ya que Moscú sigue bloqueando las exportaciones de grano ucraniano, principalmente a los países de África y Oriente Medio que dependen de las importaciones de grano, informó The Straits Times.

Sri Lanka importa el 45% de su trigo de Rusia y Ucrania, y más de la mitad de su soja, aceite y semillas de girasol y guisantes de Ucrania.

«A menos que la crisis ucraniana no se resuelva de inmediato, los precios de los combustibles y las materias primas pueden seguir subiendo. La presión inflacionaria en los mercados occidentales, especialmente en Europa, debido a los altos precios de la energía y a los cuellos de botella en la cadena de suministro, puede reducir el poder adquisitivo de los consumidores, disminuyendo la demanda de bienes exportados por Sri Lanka«, afirmó el think tank Institute of Policy Studies of Sri Lanka.

El 10 de julio, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que las restricciones de Rusia a las exportaciones de cereales podrían contribuir a la agitación en Sri Lanka, y expresó su preocupación por la posibilidad de que se produzcan otras crisis.

«Estamos viendo el impacto de esta agresión rusa en todas partes. Puede haber contribuido a la situación en Sri Lanka; nos preocupan las implicaciones en todo el mundo», dijo Blinken.

El 6 de junio, el presidente Gotabaya Rajapaksa llamó al presidente ruso, Vladimir Putin, para pedirle que Rusia «proporcionara apoyo crediticio para ayudar a Sri Lanka a resolver su grave problema de importación de combustible».

El Kremlin dijo en un comunicado que «se confirmó la disposición mutua para el desarrollo progresivo de los lazos tradicionalmente amistosos entre Rusia y Sri Lanka«.

Sri Lanka también está negociando con China la reestructuración de una deuda de 6.500 millones de dólares.

ENLACE ORIGINAL: https://www.polygraph.info/a/fact-check-bankruptcy-is-not-sri-lankas-only-difficulty/31938714.html

