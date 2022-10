Que mal inglés â» Critican a Melisa Rauseo luego de decir que nació en Nueva Orleans (+Reacciones)

Entornointeligente.com /

La animadora de televisión venezolana Melisa Rauseo fue criticada en las redes sociales por su mala pronunciación del inglés tras asegurar que ella es nativa de Estados Unidos. Cabe destacar que, recientemente se viralizó una entrevista donde la conductora del programa de farándula, Sábado en la Noche, expresó que podría interponer una demanda contra la también periodista Patricia Poleo por calumniarla, asegurando que la puede llevar a los juzgados internacionales.

«Si yo voy a mostrar mi cara delante de una cámara, a decir que tú eres un ladrón, yo tengo que mostrar pruebas de que tú eres un ladrón… Yo la puedo demandar y no solamente aquí en Estados Unidos, porque yo soy ciudadana americana señores, nací New Orleans en Luciana, voy allá y le meto una demanda y me va tener que pagar feo» expresó .

Ahora bien, espectadores en las redes no pudieron evitar burlarse de su mala pronunciación en inglés que opacó su amenaza a Poleo, bromeando « Niurleans Luciana en un barrio de alta gama en guatire mi gente no se malinterprete», «Yo pensando que iba a decir Niu Yor, pero bueno que la denuncie», «Ella nació En etado onido señores»,» No puedo con su mandibuleo»,» Se nota que está pasada de tragos», «Ojala la denuncie»,» El mucho habla poco hace porque no hace la demanda y ya 😂😂😂 Tanto show y para quedar peor con esa pronunciación».

Redacción Gossipvzla

