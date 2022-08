«Que hablen lo que quieran»: «Ardilla» Álvarez narra su hazaña más polémica en el paracaidismo deportivo y explica por qué dejó la FACh

Entornointeligente.com /

Sebastián Álvarez ha realizado varias hazañas en el paracaidismo y es uno de los mejores deportistas extremos de Chile.

El «Ardilla» conversó este jueves con Agenda Deportes Emol TV desde California, Estados Unidos. Habló de una de sus proezas. En abril de 2015, realizó un vuelo wingsuit en precisión en el Cerro Manquehue. Inesperadamente, le trajo problemas, pero no en ese momento, sino que ahora.

«El objetivo era saber qué tan preciso era volando. Pusimos un objetivo. Decidimos pintar ese objetivo para poder pegarle. No sabíamos de qué color. Opté por pintarla con los colores de la bandera de mi país (en una superficie de plumavit). Hoy, por cómo está la situación del país, hay gente que me dice ‘rompiste la bandera, qué te crees, dejaron sucio’ . Nosotros limpiamos todo. Nunca le faltamos el respeto al país. En ese tiempo no había tanto problema social como hay ahora en el país», declaró.

«La otra vez reposteamos el video. Nos dimos cuenta que la situación es un poco agresiva. No hay nada bueno de este proyecto, pareciera. Para mí era demostrarme a mí mismo qué tan preciso podía ser volando. A mí me da lo mismo, que digan y hablen lo que quieran. No me afecta. Hoy la gente está más sensible, se entiende por la situación del país. Son diferentes los comentarios del 2015 y del 2022», agregó.

A Álvarez desde niño le gustaron las alturas. Por ese motivo, decidió entrar a la Fuerza Aérea de Chile (FACh) . Se convirtió en piloto de guerra y llegó a ser teniente.

«Básicamente todos los pilotos de la Fuerza Aérea son paracaidistas. Tienen que pasar ese curso, saber lo básico. Ahí aprendí lo que era el salto y me gustó muchísimo. Comencé a combinar eso mientras seguía con el estudio en la Fuerza Aérea. Las apariencias engañan. Tengo pinta de hippie tal vez, pero tengo una formación militar detrás», afirmó.

Uno de los comentaristas de Emol le preguntó por qué dejó la FACh. Álvarez fue claro.

«Entré porque quería aprender muchísimo de vuelo y uno puede hacer carrera. Pero por otro lado tenía el sueño de ser deportista y de poder volar como pájaro . Opté por la decisión de retirarme. La vida son alternativas o riesgos que tienes que tomar. No iba a dejar pasar un sueño que tenía. Uno se va armando la vida», declaró.

Además recordó los momentos en que tuvo que trabajar duro en Estados Unidos para llegar a lo de hoy donde dice puede vivir de su deporte, pero «no todos lo pueden hacer».

También revivió sus más grandes hazañas como aquella cuando entró y salió del volcán Villarrica en un momento en que estaba activo o cuando en La Parva voló entre dos edificios.

