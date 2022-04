Entornointeligente.com /

Não é a primeira vez que o Bloco de Esquerda (BE) perde cerca de metade dos seus eleitores de umas eleições legislativas para outras, mas este ano os bloquistas registaram o número mais baixo de votos em 20 anos . Apesar disso, há um segmento da sociedade em que o BE tem vindo a ganhar tracção: as mulheres, sobretudo jovens. Um facto que não passa despercebido ao partido numa altura em que afina o «rumo estratégico».

