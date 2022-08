¿Qué es la Visa Oro en España?

Entornointeligente.com /

El programa de visa oro está diseñado para atraer a inversores extranjeros y sus familias que estén dispuestos a realizar una inversión significativa en España. La inversión tiene que ser de al menos 500.000 euros y no puede ser un préstamo. El inversor también puede optar por una autorización de residencia inmobiliaria de al menos 500.000 euros.

Requisitos para la visa oro de España

El gobierno español ha introducido un nuevo tipo de permiso de residencia para ciudadanos no pertenecientes a la UE que quieran comprar una propiedad por valor de 500.000€ o más en España. Esto se llama la «visa dorada» y tiene muchos beneficios.

Este artículo hablará sobre los requisitos para esta visa y cómo puede obtener una si tiene suficiente dinero para invertir en bienes raíces.

Para poder solicitar la visa dorada, hay ciertos requisitos que deben cumplirse:

– Debes ser de un país fuera de la UE

– Debes tener antecedentes penales limpios.

– Debe tener al menos 500.000 € para invertir en propiedades españolas

Permiso de residencia en España por inversión

España es uno de los países más populares para invertir. El país ofrece una variedad de beneficios a los extranjeros que quieren residir aquí.

El permiso de residencia en España por inversión es un tipo de visado que se concede al extranjero que quiere residir en el país e invertir en él una determinada cantidad de dinero.

Este artículo cubrirá toda la información sobre este tipo de visa, así como sus requisitos y condiciones.

Residencia inmobiliaria en España

La residencia inmobiliaria en España es una de las formas más populares de adquirir una propiedad.

El primer paso es encontrar el lugar adecuado.

Puede ser una ciudad, un pueblo o una casa de campo.

El siguiente paso sería encontrar un agente que lo ayude con todos los trámites legales y el papeleo.

También puede contratar a un arquitecto para que diseñe su nuevo hogar si no está seguro de cómo quiere que se vea

La Golden Visa española es un permiso que permite a las personas obtener un permiso de residencia en España invirtiendo 500.000 € en bienes inmuebles españoles.

Hay dos tipos de visas: la visa no lucrativa y la visa lucrativa. El visado no lucrativo no permite trabajar en España. Sin embargo, la visa lucrativa puede funcionar y puede renovarse una vez cada dos años.

Para ambas visas, los solicitantes deben demostrar que tienen suficiente dinero para mantenerse durante al menos seis meses después de su llegada a España. También necesitan prueba de buena salud, ausencia de antecedentes penales y fondos suficientes para el viaje de regreso a casa si deciden no quedarse en España.

Debido a su capacidad para expandir las oportunidades comerciales y de estilo de vida y ampliar el alcance del mercado..

