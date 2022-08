¿Que es Devolux by Beauty Farm ? ¿En qué consiste este relleno?

Entornointeligente.com /

¿QUÉ ES EL ÁCIDO POLILÁCTICO? ¿EN QUÉ CONSISTE ESTE RELLENO?

Se trata de »un polímero constituido por moléculas de ácido láctico, biocompatible y reabsorbible, que se utiliza como material de relleno en estética. Este relleno debe reconstituirse al menos 30 minutos antes con 5 ml de agua biodestilada. En la mezcla también puede incluirse anestésico local (Mepivacaína al 1-2%)», ni

Tras realizar la composición, se deja reposar a temperatura ambiente durante media hora, y se puede utilizar durante un máximo de una semana. Este ácido se inyecta en la dermis media o el tejido celular subcutáneo, justo la zona donde se produce realmente el envejecimiento.

l

¿EN QUÉ CASOS ESTÁ RECOMENDADO El DEVOLUX BY BEAUTY FARM Y CÓMO ACTÚA?

Se recomienda este tipo de relleno facial »en personas con secuelas de acné, con síntomas de flacidez y caras muy delgadas y planas, que quieren aportar volúmenes. También es idóneo para arrugas profundas (surco nasogeniano, líneas de mariontea, pómulos y región periorbital), ojeras.

Entre el 2º-5º día de la infiltración se produce un aumento de volumen y la corrección de la pérdida de firmeza o arrugas. Posteriormente, el organismo reabsorbe el agua con el que se reconstituyó el producto y desaparece esa corrección inicial. A partir de las siguientes 4-6 semanas se produce una mejoría progresiva de la piel por la creación y síntesis de colágeno. El polímero del ácido poliláctico se degrada lentamente para convertirse en ácido láctico, que se elimina del organismo sin productos residuales. Por lo general, suelen ser necesarias entre 2 y 3 sesiones, aplicadas con un intervalo de 4 semanas, para obtener los mejores resultados.

QUÉ BENEFICIOS PRESENTA RESPECTO A OTROS RELLENOS ?

Beneficios: podemos decir que el ácido poliláctico genera una síntesis de colágeno y el ácido hilaurónico no tiene esa capacidad. Aunque los dos hacen de relleno, el ácido poliláctico es un retensor de agua en dermis, es más duradero en el tiempo.

La toxina botulínica (bótox) paraliza el músculo para que no se produzca el movimiento que forma la arruga de expresión y solo está indicado para corregir arrugas poco marcadas del tercio superior, o como tratamiento preventivo para que no salgan. La hidroxiapatita cálcica se aplica en forma de abanico para producir un tensado en la piel y redibujar el ovalo facial. El ácido poliláctico, a diferencia de otros inyectables dérmicos, se inyecta debajo, no dentro, de la piel. Otra diferencia entre el ácido poliláctico y otros rellenos es que el primer se coloca de forma uniforme debajo de un defecto facial, en contraposición a la colocación »puntual» de los demás rellenos debajo de una arruga o línea.

Desventajas: el efecto de relleno que se produce con el ácido poliláctico desaparece a los días de realizar el tratamiento y los verdaderos resultados se ven a los meses. Otra de las desventajas es que se recomienda hacer en al menos 2-3 sesiones frente a la única aplicación de otros rellenos y efectos visiblemente inmediatos.

Devolux by Beauty Farm, rejuvenecimiento, cicatrices de acne

¿CUÁNTO DURA? ¿SE PUEDE DESPLAZAR O CREAR UN EFECTO ARTIFICIAL?

Dura aproximadamente 2 años, pero en algunos casos es necesario retocar algunas zonas antes de ese tiempo. Si la técnica de aplicación es correcta no hay riesgo de desplazamiento ni de crear inestetismos faciales.

Cuántas sesiones necesitaré?

El ácido poliláctico produce una mejoría progresiva y natural que requiere varias sesiones de tratamiento. Como promedio, se aconsejan tres sesiones en meses consecutivos. Cada caso debe ser valorado de manera individualizada por el médico para establecer el número de tratamientos más conveniente.

¿Es doloroso el tratamiento?

Por lo general, las sesiones de tratamiento son bien toleradas y pueden producir pequeñas molestias transitorias que su médico minimiza mediante el uso de anestésicos locales. Una vez finalizada la sesión, las molestias desaparecen rápidamente.

¿Qué cuidados debo mantener después del tratamiento?

Se aconseja masajear las zonas tratadas dos minutos, dos veces al día durante dos semanas. Es posible reanudar las actividades cotidianas de forma inmediata. Se recomienda utilizar fotoprotectores tras el tratamiento. No existe ningún inconveniente para usar productos dermocosméticos o maquillaje.

¿Tiene el Devolux by Beauty Farm y las reacciones alérgicas?

Dado que el ácido polilácticono es de origen animal, no es necesario hacer un análisis de alergia antes del tratamiento.

¿Puedo utilizar otros tratamientos dermoestéticos?

El ácido poliláctico es perfectamente compatible con otros procedimientos estéticos. De hecho, su asociación a otras técnicas permite obtener resultados aún mejores.

Debe ser el médico especialista quien establezca las pautas de combinación de estos tratamientos que más se adecúen a cada paciente.

LINK ORIGINAL: Globedia Venezuela

Entornointeligente.com