¿Qué dice la nueva «Sirenita» sobre las reacciones a su actuación?

Tras el teaser trailer de la versión de acción real de La Sirenita de Disney, los padres de niñas negras están publicando videos en las redes sociales de las reacciones de sus hijos al ver a Halle Bailey como Ariel.

Quiero verla», dice una niña en un video publicado por la usuaria de TikTok Adelia Chaiyakul.

adeliachai2 Enseñando a mi hija el teaser trailer de La Sirenita #fyp #littlemermaid #hallebailey #disney #brownskingirl #thelittlemermaid ♬ La Sirenita: Parte de tu mundo – Geek Music

«¡Mamá! … Es morena como yo!», dice una niña en otro TikTok.

nickyknackpaddywack Reacción de las mayas al trailer de #thelittlemermaid. #representationmatters #representationinthemediamatters #blackgirls ♬ sonido original – Nicky

Muchos videos similares se han compartido en las redes sociales desde que se publicó el viernes el teaser tráiler, con hashtags como #representationmatters y #Blackgirlmagic. El tráiler ha superado los 12 millones de visitas.

Disney presentó por primera vez un adelanto de su adaptación de acción real de la película de animación de 1989 en su D23 Expo. En el video, los fans pueden ver brevemente a Bailey, una actriz y cantante del dúo de R&B Chloe x Halle, interpretando el papel principal de Ariel.

Además de Bailey, la película cuenta con el actor Daveed Diggs como la voz de Sebastián, Melissa McCarthy como Úrsula, Javier Bardem como Tritón, Jacob Tremblay como Flounder y Awkwafina como Scuttle.

k i just sobbed watching this thanks 😭💕she’s so sweet ❣️🥹 https://t.co/jKKdHkOvDe

— Halle (@HalleBailey) September 11, 2022