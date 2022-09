Que asteróides já colidiram com a Terra? E quais são potencialmente perigosos?

Entornointeligente.com /

A sonda DART está prestes a colidir com a pequena lua Dimorphos que gira à volta do asteróide Didymos. Mais tarde, o veículo Hera, da Agência Espacial Europeia, vai inspeccionar com detalhe esse impacto. Mas, calma, neste momento, estes asteróides não ameaçam propriamente a Terra – este será «apenas» o primeiro teste espacial de defesa planetária. O grande objectivo é preparamo-nos com uma experiência no terreno para potenciais asteróides perigosos para a Terra e que possam vir a causar danos significativos.

