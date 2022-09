Quatro suspeitos de vender peças cerâmicas em vez de telemóveis no distrito de Aveiro

Entornointeligente.com /

Um homem de 48 anos detido pela alegada prática de vários crimes de burla com a venda de falsos telemóveis, principalmente no distrito de Aveiro, vai aguardar o julgamento em prisão preventiva, informou esta quarta-feira a GNR.

Em comunicado, a GNR refere que o suspeito, residente no concelho de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, foi presente a primeiro interrogatório judicial, na terça-feira, no Tribunal Judicial de Aveiro, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

«No âmbito de uma investigação por burla, os militares da Guarda apuraram que um grupo de suspeitos abordava pessoas na via pública, exibindo-lhes telemóveis topo de gama, a baixo preço, acabando por lhes entregar uma bolsa que no seu interior continha um pedaço de cerâmica» , refere a mesma nota.

Subscrever A Guarda adianta que no seguimento da ação policial, foram cumpridos três mandados de busca domiciliária e três mandados de busca não domiciliária em viatura, culminando na apreensão de seis telemóveis, duas máquinas de corte de cerâmica, diverso material cerâmico e 865 euros em dinheiro.

No seguimento da ação foi ainda constituído arguido um homem de 30 anos e identificados dois homens de 30 e 60 anos.

Esta ação contou com o reforço dos Núcleos de Investigação Criminal (NIC) dos Destacamentos Territoriais de Águeda, Anadia, Aveiro, Oliveira de Azeméis, Ovar e Santa Maria da Feira e com o apoio da PSP.

