Quatro estabelecimentos noturnos encerrados e cinco detenções em operação da PSP em Lisboa

Quatro estabelecimentos noturnos foram encerrados provisoriamente e cinco pessoas foram detidas numa «operação especial» da PSP, que decorreu de madrugada com vista a «garantir a segurança da vida noturna de Lisboa», disse à Lusa fonte policial.

«Efetuámos cinco detenções, quatro indivíduos são seguranças, mais um civil. Fiscalizámos vários estabelecimentos, quatro deles ficaram encerrados de forma provisória, por não respeitarem as condições de segurança, nomeadamente a CCTV [videovigilância]», referiu num balanço o comissário da PSP Artur Serafim, revelando que foram apreendidas algumas armas, nomeadamente uma arma de fogo e alguns bastões.

«Os mandados já foram cumpridos durante a tarde. Após o cumprimento dos mandados de detenção, foi então efetuada esta operação especial», realçou.

Subscrever Com a ação, que teve início às 23:30 de sábado e terminou por volta das 3:00 de domingo, na zona do Cais do Sodré, Bairro Alto e Rua Cintura do Porto de Lisboa, com ações de fiscalização e buscas, a PSP quer «demonstrar que está presente, para garantir a segurança da vida noturna de Lisboa», concluiu o comissário.

Numa nota enviada pela meia-noite à Lusa, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP disse que a operação, levada a cabo pelo organismo, «através da Divisão de Investigação Criminal, com a colaboração da 1.ª Divisão Policial», tem como objetivo a «prevenção e combate da criminalidade violenta e grave» e o reforço do «sentimento de segurança».

A operação contou ainda com a presença de um magistrado judicial e com a colaboração da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), indicou o comunicado.

