Quase metade das casas lançadas este ano já foi vendida

Quase metade das mais de 12 mil casas que integram os 280 novos empreendimentos residenciais lançados no primeiro semestre deste ano já foram vendidas, um claro sinal que a oferta no mercado imobiliário português está muito aquém das necessidades do país.

De acordo com as estimativas da consultora Confidencial Imobiliário, que acaba de divulgar os dados da sua nova base de dados «Edifícios em Comercialização», 48% da oferta que entrou este ano no mercado estará já vendida.

Lisboa apresenta o maior volume de oferta em venda, com cerca de 1.800 fogos em comercialização, mas registo o ritmo de absorção menos dinâmico da região metropolitana: 36%, de taxa de comercialização.

