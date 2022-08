Quarta, na TV: Sacanas Sem Lei perseguem mauzões enquanto outros preferem ir A Pedalar pelo Japão

Entornointeligente.com /

CINEMA Sacanas sem Lei

Fox Movies, 13h09

Um tenente que lidera um grupo de soldados americanos escolhidos para espalhar o terror entre os nazis; uma famosa actriz alemã que colabora com a Resistência Francesa; uma rapariga judia que sobrevive ao massacre da sua família. Três resistentes que se cruzam na estreia de um filme de propaganda nazi, com um objectivo comum: a destruição do III Reich. Brad Pitt, Diane Kruger, Christoph Waltz, Michael Fassbender e Mélanie Laurent compõem o elenco do aclamado périplo de guerra de Quentin Tarantino.

Pompeia

Hollywood, 13h45

Pompeia, 79 d.C.. Apesar de ter nascido livre, Milo é hoje um escravo que entretanto se tornou um dos mais famosos gladiadores da cidade. Quando o Vesúvio entra em erupção, vê-se numa luta contra o tempo para salvar a amada Cassia da fúria dos homens e do vulcão. Assinado por Paul W. S. Anderson, um filme-catástrofe de época com Kit Harington, Carrie-Anne Moss e Kiefer Sutherland.

Sicário – Infiltrado

Fox Movies, 17h27

Arizona, EUA. A agente do FBI Kate Macer e a sua equipa descobrem dezenas de cadáveres dentro de uma casa prestes a explodir, num crime que terá de ser investigado. Um thriller de Denis Villeneuve, escrito por Taylor Sheridan, com Emily Blunt, Benicio del Toro e Josh Brolin nos papéis principais. Segue-se a sequela Sicario: Guerra de Cartéis , às 19h21.

Era uma Vez no México

AXN, 22h57

Último tomo da trilogia «Mariachi» de Robert Rodriguez, em que o musical pistoleiro terá de perseguir o líder de um cartel que planeia um golpe de Estado contra o Presidente do México. Antonio Banderas regressa ao papel principal, acompanhado de Salma Hayek, Johnny Depp, Mickey Rourke, Eva Mendes e Enrique Iglesias.

A Agente Vermelha

Fox, 23h51

Thriller de Francis Lawrence, escrito por Justin Haythe a partir do romance de Jason Matthews. Em troca de ajuda à sua mãe doente, a bailarina Dominika Egorova (Jennifer Lawrence) aceita tornar-se espia para os serviços secretos russos. É-lhe dada a missão de sondar um agente da CIA (Joel Edgerton), com o qual acaba por se envolver emocionalmente.

T2 Trainspotting

Fox Movies, 2h35

Danny Boyle regressou, em 2017, ao mundo negro de Trainspotting , de Irvine Welsh, cuja adaptação ao cinema se transformou num objecto de culto dos anos 1990. Triplamente premiada nos BAFTA, esta sequela trouxe Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller, Robert Carlyle e Kelly Macdonald de volta aos papéis originais, agora mais velhos, menos fixados na heroína e com novas «soluções» para os velhos problemas.

DOCUMENTÁRIOS A Pedalar pelo Japão

RTP2, 20h42

Sempre a pedalar, uma viagem à descoberta das paisagens sedutoras e tradições milenares de um Japão desconhecido. Nesta série documental de 16 episódios rolamos pela imensa variedade de paisagem e clima desta nação insular, conhecida pelas suas práticas culturais, artísticas e de vivência únicas no mundo – algumas icónicas enquanto outras desconhecidas. A bicicleta, nem muito veloz nem demasiado lenta, é o melhor meio de revelar a autenticidade deslumbrante do «Império do Sol», do Monte Fuji ao florido Hokkaido, das montanhas de Nikko à velha Kyoto, para fugir ao lugar-comum dos guias turísticos. Neste primeiro capítulo visitamos a província de Kochi e percorremos o rio Shimanto.

Enviado Especial

RTP2, 23h23

Documentário de Nalini Elvino de Sousa, realizadora portuguesa de origem goesa, que retrata o percurso e sonho de liberdade de Aquino de Bragança, um intelectual, diplomata e jornalista, natural de Goa e radicado em Moçambique. Trata-se de uma vida inteira dedicada à luta contra a barbaridade do colonialismo, procurando o caminho humanista para a independência e a paz de Goa e de todos os países africanos, na segunda metade do século XX. É também a história da sua amizade com Samora Machel, o primeiro Presidente de Moçambique independente, tragicamente selada pelo acidente que a ambos roubou a vida.

