Quarta na TV: Pasolini, O Velho , O Preço da Liberdade e a «infodemia» documentada

CINEMA

Accattone

TVCine Edition, 22h

Obra-prima de Pier Paolo Pasolini, com Franco Citti no papel titular. Estreada em 1961, foi a primeira longa-metragem do cineasta italiano. A história foca-se nos jovens marginais dos bairros de lata da periferia de Roma e funciona como uma espécie de prolongamento, ou transposição cinematográfica, do romance que Pasolini publicara dois anos antes, Uma Vida Violenta .

O filme é emitido esta noite na inauguração de um ciclo dedicado ao centenário do nascimento do realizador. Fica em exibição às quartas-feiras à noite, até 2 de Novembro, sempre com cópias restauradas. Nas próximas semanas, será a vez de Mamma Roma, O Evangelho Segundo São Mateus , Comícios de Amor , Passarinhos e Passarões e Rei Édipo .

Cela 211

Cinemundo, 22h30

Juan Oliver é o novo guarda de uma prisão de alta segurança. No primeiro dia de trabalho, durante a visita guiada aos corredores, um incidente fá-lo desmaiar. Os colegas levam-no para uma cela enquanto o tentam reanimar. Nesse preciso momento, rebenta um motim. Ele é deixado na cela vazia. Quando volta a si, está do lado errado da barricada. Para não ser visto como inimigo, muda de roupa e finge ser um dos reclusos. Conforme vai assistindo ao que se passa lá dentro e percebendo as razões e intenções do líder do motim, compreende que, ali, nada é o que parece.

Escrito e realizado por Daniel Monzón, este thriller psicológico ganhou oito prémios Goya, entre os quais melhor realizador, argumento, actor (Luís Tosar), actor revelação (Alberto Ammann) e actriz secundária (Marta Etura).

Selvagens

Fox Movies, 00h35

Ben e Chon são dois amigos improváveis: o primeiro é um pacifista e filantropo que acredita na bondade do ser humano; o segundo, pelo contrário, é um ex-SEAL e mercenário que acredita em dinheiro e pouco mais. Juntos têm uma plantação de um tipo especial de canábis no Sul da Califórnia. Tudo entre eles funciona na perfeição, até ao dia em que são contactados por um cartel mexicano.

O filme é realizado por Oliver Stone e conta com interpretações de Benicio Del Toro, John Travolta, Salma Hayek, Blake Lively, Taylor Kitsch e Aaron Johnson.

SÉRIES La Valla

SIC Mulher, 19h40

Primeiro episódio da série espanhola que ensaia um futuro distópico numa Madrid separada por um muro: de um lado estão os poderosos e privilegiados; do outro, os pobres e vulneráveis. A acção é projectada algures nos anos 2040, duas décadas depois da III Guerra Mundial, e o país debate-se com doenças, escassez e a lei marcial decretada por um governo ditatorial.

O Preço da Liberdade

RTP2, 22h01

Estreia de uma minissérie alemã que retrata os tempos convulsos na RDA que culminaram na queda Muro de Berlim. Os eventos históricos são enquadrados pela perspectiva de três irmãs com visões distintas. Duas vivem na Alemanha Oriental, mas em barricadas ideológicas opostas. Uma terceira ressurge do lado ocidental quando a unificação está prestes a acontecer – e, com ela, um segredo que mudará tudo. A realização é de Michael Krummenacher ( Heimatland ).

Honra

RTP2, 00h22

Reposição da minissérie baseada na história verídica da investigação policial ao homicídio de Banaz Mahmod num chamado «crime de honra» – o jovem de 20 anos foi morto pela família por se ter apaixonado pela pessoa «errada». A inspectora-chefe Caroline Goode (Keeley Hawes, de Os Durrells ) irá travar uma luta para levar os assassinos à justiça.

O Velho

Disney+, streaming

Criada por Jonathan E. Steinberg e Robert Levine a partir do livro homónimo de Thomas Perry, é um thriller em que Jeff Bridges faz de um ex-agente da CIA em fuga, depois de matar um homem que tenta invadir a sua casa. Atrás dele vai um alto quadro do FBI, interpretado por John Lithgow, com quem ele tem um passado.

A série foi anunciada em 2019, mas só chegou aos ecrãs americanos em Junho, depois de uma rodagem interrompida por uma pandemia e um diagnóstico de linfoma para Bridges.

DOCUMENTÁRIO Mundo Digital versus Mundo Real

RTP2, 23h35

Estreia. Infodemia: a invasão das notícias falsas é o primeiro de dois episódios, produzidos pela estação pública japonesa NHK, sobre a forma como o mundo virtual não só influencia como altera efectivamente a vida real. Para começar, o documentário analisa a profusão de informações falsas – e de aplicações para as fabricar – e o seu impacto em áreas que vão dos comportamentos pessoais até às grandes decisões políticas.

A segunda parte, emitida daqui a uma semana, vai debruçar-se sobre privacidade e identidade, a partir de uma experiência em que se cria o «gémeo digital» de uma pessoa somente através da utilização de dados pessoais acumulados em diversas fontes.

