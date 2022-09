Quarta na TV: música, futebol e muita animação, antes do mergulho num Vício Intrínseco

Entornointeligente.com /

CINEMA Nomadland – Sobreviver na América

TVCine Top, 17h30

Depois de décadas a trabalhar numa empresa de materiais de construção, Fern, de 60 anos, é despedida. Sem nada que a prenda resolve vender todas as suas posses e fazer-se à estrada, onde conhecerá outros nómadas cuja amizade altera a sua forma de olhar o mundo. A reverenciada Frances McDormand protagoniza um drama escrito e realizado por Chloé Zhao ( The Rider ; Songs My Brothers Taught Me ), baseado na autobiografia homónima de Jessica Bruder.

O Coleccionador de Ossos

AXN Movies, 21h10

O detective Lincoln Rhyme (Denzel Washington) era um astuto criminologista cujos olhos não perdiam um único detalhe na cena do crime, mas um acidente de trabalho deixa-o tetraplégico e sem vontade de viver. Quando a agente Amelia Donaghty (Angelina Jolie) encontra um homicídio de contornos perturbadores, Lincoln revela-se indispensável para resolver o crime.

Vício Intrínseco

Hollywood, 21h30

Com realização de Paul Thomas Anderson ( Magnólia ; Haverá Sangue ; O Mentor ), e com personagens tão diversas como proxenetas, toxicodependentes, agiotas, polícias ou um saxofonista numa missão secreta, um aclamado thriller psicadélico que adapta o romance homónimo de Thomas Pynchon, ambientado numa extravagante Los Angeles do final dos anos 1960. O luxuoso elenco inclui Joaquin Phoenix, Josh Brolin, Owen Wilson, Katherine Waterston, Reese Witherspoon, Benicio del Toro, Jena Malone, Joanna Newsom e Martin Short.

Conhece Joe Black?

TVCine Top, 1h

Joe Black (Brad Pitt) é a (inesperada) encarnação da Morte, que resolveu tirar umas férias e aproveitar, pela primeira vez, os pequenos prazeres da vida na Terra. Então adia a viagem para o Além do milionário William Parrish (Anthony Hopkins), que deveria ter um ataque cardíaco, e adopta forma humana. Mas o que não previa era que Susan (Claire Forlani), a filha de Parrish, se apaixonasse por ele. Um drama pleno de fantasia e romance que encantou as audiências no final dos anos 1990, assinado por Martin Brest ( O Caça Polícias ; Perfume de Mulher ).

MÚSICA Orquestra Filarmónica de Minas Gerais – Bicentenário da Independência do Brasil

RTP2, 22h04

O bicentenário da independência do Brasil é comemorado com a primeira digressão em Portugal da conceituada Orquestra Filarmónica de Minas Gerais. Regida pelo maestro Fabio Mechetti e acompanhada pelo pianista Jean-Louis Steuerman, vem tocar obras de compositores brasileiros e portugueses como Joly Braga Santos, Heitor Villa-Lobos ou Carlos Gomes.

DESPORTO Futebol: Atlético Madrid x FC Porto

TVI, 19h55

A TVI emite, em exclusivo e alta-definição, o primeiro de seis jogos do Grupo B da Liga dos Campeões 2022/2023 que opõe o Porto de Sérgio Conceição ao Atlético de Madrid de Diego Simeone. Os campeões nacionais abrem a sua campanha na competição mais exigente do futebol europeu com um teste de fogo contra os experientes colchoneros . A turma de Griezmann, Morata e do português João Félix tudo fará para arrancar os três pontos das garras dos dragões, jogando em casa no Metropolitano de Madrid.

INFANTIL Força Ralph (V. Port.)

Disney Channel, 11h25

Ralph é o vilão de um popular jogo de vídeo que almeja ser, por uma vez, o «bom da fita». Para ganhar uma medalha de herói, infiltra-se noutros jogos, acabando num de corridas passado num mundo feito de guloseimas. Ali vive Vanellope von Schweetz, uma menina especial que se tornará a sua aliada improvável para travar uma ameaça que paira sobre todos os videojogos. Realizado por Rich Moore, Força Ralph foi nomeado para o Óscar de melhor filme de animação.

Kenai e Koda (V. Port.)

Disney Channel, 20h50

Realizado por Aaron Blaise e nomeado para o Óscar de melhor filme de animação, conta a história de um jovem índio que mata um urso para vingar a morte de um irmão e, apropriadamente, é transformado pelos Grandes Espíritos num destes mesmos animais. Terá então de sobreviver e convencer as divindades a restabelecer a sua humanidade.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com