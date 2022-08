Quarta na TV: entre caçadores, Beethoven e tesouros, surge O Apartamento

Entornointeligente.com /

CINEMA Eterno Solteirão

AXN Movies, 2h10

Ben Kalmen (Michael Douglas) ultrapassou as suas 50 primaveras como um homem de sucesso: um longo e estável casamento com Nancy (Susan Sarandon), de que resultou uma filha, uma situação financeira confortável e uma carreira de êxito no mercado automóvel. Às voltas com uma crise de meia-idade, destruiu tudo o que tinha conquistado e hoje vê-se sem nada. Agora, vê-se a braços com muitos problemas e, por mais difícil que seja, vai ter que começar do zero. Da dupla de realizadores Brian Koppelman e David Levien ( Tilt e Criminosos à Solta ), uma comédia dramática sobre vários recomeços, oportunidades e possibilidades.

O Apartamento

TVCine Edition, 22h

Cinco Óscares para esta obra prima de Billy Wilder, que arrecadou três estatuetas como produtor, realizador e argumentista (que partilhou com o seu parceiro de escrita de longos anos I. A. L. Diamond). O filme, com Jack Lemmon e Shirley MacLaine, é a mistura idílica de comédia e drama, optimismo e cinismo. Lemmon é C.C. «Bud» Baxter, um empregado de escritório que procura subir na hierarquia — o seu plano é ganhar o favor dos seus chefes ao ceder o seu apartamento para as aventuras extraconjugais destes administradores. Até que se apaixona por uma das raparigas. O Apartamento (1960) conta ainda com Fred MacMurray, Ray Walston, Jack Kruschen, David Lewis, Willard Waterman, David White, Hope Holiday e Edie Adams no elenco.

O Caçador

Cinemundo, 00h45

O Especial Parabéns Robert De Niro termina com o clássico O Caçador , vencedor de cinco Óscares em 1979, entre os quais o de Melhor Realizador para Michael Cimino. Michael (Robert De Niro), Steven (John Savage) e Nick (Christopher Walken) são três jovens operários da Pensilvânia prestes a partir para o Vietname. Antes da partida, Steven casa-se e a festa serve também como despedida para os três rapazes. A segunda parte do filme retrata, com crueza, o horror e a violência da guerra que irá marcar para sempre a vida dos três amigos. Bom exemplo desse horror, o jogo de roleta russa que os jovens, presos pelos soldados vietcongs, são obrigados a jogar. Traumatizados, nem todos regressam. O especial começa com Guia para Um Final Feliz (16h20), prosseguindo para Sem Limites (18h25), Mar de Chamas (20h10) e Cabo do Medo (22h30).

DESPORTO Futebol: Dínamo Kiev x Benfica

TVI, 19h52

Directo. O Dínamo Kiev é o adversário do Benfica neste play-off da Liga dos Campeões com os ucranianos, que vêm de um repetido triunfo sobre o Sturm Graz, na Áustria. Hoje, recebem as «águias» em casa.

SÉRIE Blood & Treasure

Fox Life, 22h20

Estreia da segunda temporada de Blood & Treasure, com episódios subsequentes a serem exibidos às quartas. A série segue a aliança entre um especialista em antiguidades e uma ladra de objectos de arte e preciosidades. O seu objectivo? Apanhar um terrorista — cujos planos são financiados pelo roubo de objectos únicos — perseguindo-o por todo o globo. A segunda temporada começa com uma busca contra o tempo pelo lendário artefacto conhecido como a «Alma de Genghis Khan».

CONCERTO Maria João Pires Toca Beethoven com Orquestra Gulbenkian

RTP2, 1h24

A pianista portuguesa Maria João Pires partilha o palco com o maestro José Eduardo Gomes, vencedor do 1º Prémio e o Prémio Beethoven no Concurso de Direcção de Orquestra da União Europeia.

DOCUMENTÁRIO Uma Conversa em Família

RTP2, 23h27

Este documentário explora a história da leucotomia pré-frontal, uma intervenção que foi criada pelo neurocirurgião e cientista português António Egas Moniz, figura que recebeu o prémio Nobel da Medicina. O caso começa pela paciente Teresa de Barros Caetano, mulher de Marcello Caetano, último chefe do Estado Novo. O documentário de Thomas Behrens inclui conversas com dois dos filhos do casal Caetano.

