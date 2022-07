Quarta na TV: de Santa Helena a Sabaya , reentramos no Armário com vítimas e vilões

Entornointeligente.com /

CINEMA Em Bruges

AMC, 16h40

Depois de um trabalho falhado em Londres, dois assassinos (Colin Farrell e Brendan Gleeson) são enviados para Bruges. Durante a estadia na cidade belga, sucedem-se encontros estranhos quer com turistas quer com habitantes, um actor norte-americano anão, prostitutas e uma misteriosa mulher. As «férias» acabam quando o chefe (Ralph Fiennes) ordena a um deles que assassine o outro. Um filme de Martin McDonagh.

Segunda Vida

SyFy, 18h59

Comédia dramática de Hervé Mimran sobre um homem de negócios (interpretado por Fabrice Luchini) que vive cheio de pressa, sem tempo para nada que não seja trabalhar – muito menos, para tratar com um mínimo de respeito e dignidade aqueles que o rodeiam. Depois de sofrer alguns AVC, Alain deixa de conseguir falar como dantes e é despedido. É então que consulta uma terapeuta com quem vai não só reaprender a falar como a ser uma pessoa melhor.

O Bom, o Mau e o Vilão

Fox Movies, 22h46

O tiro mais certeiro do western spaghetti . Realizado por Sergio Leone, em 1966, o filme é uma obra de culto, com uma icónica banda sonora de Ennio Morricone e com Clint Eastwood na pele de Joe (o bom), num jogo psicológico de violência e brutalidade crescente, agudizado pela ganância e pela traição.

SÉRIE The Handmaid’s Tale

TVCine Emotion, 17h

Oportunidade para (re)ver, desde o primeiro episódio, uma das séries mais faladas de 2017. Além de ter sido a primeira de um serviço de streaming (o Hulu) a vencer o Emmy na categoria de drama, um dos mais importantes prémios de televisão, causou impacto pela premissa e pela forma dura como a aborda. Numa sociedade distópica, totalitária e asfixiante, as mulheres mais pobres servem de «barrigas de aluguer» para as da classe alta, num processo altamente controlado e ritualizado. A série baseia-se no livro que Margaret Atwood escreveu em 1985 e revelou-se perturbadora até para a própria autora .

INFORMAÇÃO Fronteiras XXI

RTP3, 22h30

Que transportes para o futuro? é o tema em debate nesta sessão do programa moderado pela jornalista Ana Lourenço. Carlos Oliveira Cruz, José Manuel Viegas, Paulo Humanes e José Luís Teixeira compõem o painel chamado a pensar a mobilidade face à crise ambiental, à necessidade de alavancar a economia nacional e a outros desafios, seja sobre rodas, em carris, no ar ou pelo mar.

DOCUMENTÁRIOS Santa Helena: Bastião da Biodiversidade

RTP2, 15h54

Estreia. Alexandra Childs e Rémi Demarthon mergulham na biodiversidade – única no mundo – da ilha vulcânica de Santa Helena, no Atlântico Sul. Ao mesmo tempo que revelam a sua riqueza natural, dão conta dos esforços levados a cabo para a proteger, preservar e rejuvenescer.

Sabaya

TVCine Edition, 22h

Com vários galardões e nomeações arrecadados em festivais internacionais – incluindo o prémio de melhor documentário em Sundance –, o filme do realizador curdo Hogir Hirori acompanha um grupo durante uma missão perigosa: entrar no campo de refugiados de Al-Hol, na Síria, para libertar mulheres raptadas pelo Daesh e destinadas a serem escravas sexuais.

Armário

RTP2, 22h52

Reposição daquele que foi galardoado como o melhor programa de entretenimento em televisão nos Prémios Autores 2020, promovidos pela Sociedade Portuguesa de Autores. Joana Barrios é a anfitriã desta viagem ao mundo da moda que percorre a história do ramo, recolhe entrevistas dos seus protagonistas, visita os grandes eventos e mostra novos projectos. Da cosmética aos figurinos em cena, passando pela sustentabilidade e pelo alcance dos influencers , cumpre a intenção de «oferecer perspectivas menos óbvias e pessoais, responder a perguntas raramente feitas e deambular pelos caminhos de uma indústria multifacetada, surpreendente e às vezes incompreensível». A primeira temporada (de duas) abre com Luxo .

