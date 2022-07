Entornointeligente.com /

Quantidade impressionante de morcegos deixa caverna no México; veja VÍDEO Animais sobrevoaram local conhecido como 'Cueva de la Boca', que fica na cidade de Santiago, em Nuevo León. Por g1

24/07/2022 11h34 Atualizado 24/07/2022

Quantidade impressionante de morcegos deixa caverna no México

Imagens de milhares de morcegos deixando uma caverna no México viralizaram nas redes sociais.

O local é conhecido como 'Cueva de la Boca' e fica na cidade de Santiago, em Nuevo León. Uma parceria entre a prefeitura e a ONG Pronatura Noreste busca preservar o local.

Segundo a ONG, a Cueva de la Boca já teve até 2,5 milhões de morcegos, uma quantidade que consegue consumir, em média, meia tonelada de insetos por dia.

