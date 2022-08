Quando um turista acelera por Pompeia numa scooter , isso é… um crime

Entornointeligente.com /

Ainda há poucos dias era notícia o escândalo de um turista ter caído pela cratera do Vesúvio por causa de uma selfie , e já há novidades na série italiana a que se poderia chamar ‘Turistas a fazer parvoíces’. É esse mesmo o tom das notícias na imprensa italiana sobre o caso de um australiano que acelerou na sua scooter pela área das escavações arqueológicas de Pompeia, uma das cidades-mártir do Vesúvio.

O turista, de 33 anos, seguia numa scooter alugada, confirmou o Parque Arqueológico de Pompeia, t endo entrado pelo portão de serviço da Porta do Vesúvio. Depois de uma notificação do Comando Provincial de Nápoles dos carabinieri , as autoridades do parque emitiram um esclarecimento.

Neste, classificam o «passeio» do turista como uma «intrusão», referindo que aproveitou a entrada de «veículos de uma empresa de construção». Seguiu atrás destes e «percorreu um troço no perímetro da cidade», mas «não por caminhos antigos».

«A intrusão levou à activação imediata da equipa de vigilância do parque, que conseguiu detê-lo até à chegada» dos agentes policias, esclarece-se na nota sobre o incidente ocorrido na quarta-feira à tarde.

«O troço de estrada percorrido é uma via fora das antigas muralhas da cidade, em terra batida, utilizada por empresas envolvidas em trabalhos de escavação, segurança e restauro e interdita ao público», acrescenta-se, sublinhando que «não houve perigo nem para os visitantes do local nem para o património arqueológico» em qualquer momento deste «episódio», que «terminou em poucos minutos, graças ao eficiente serviço de segurança e video vigilância do parque arqueológico».

«Não sabia que não se podia entrar numa scooter «, terá comentado o turista aos agentes, segundo o jornal Corriere della Sera.

A fórmula do jornal para noticiar o evento tem o seu quê de sarcasmo e crítica:»Como se subir ao telhado das termas das escavações de Pompeia para tirar uma selfie não fosse já suficiente, como fez uma turista em Agosto há dois anos, [desta vez] um australiano de 33 anos conseguiu arranjar algo de mais original…»

Foi, resumem, «um quilómetro e meio para a história», conseguido após o homem ter encontrado «uma porta aberta e entrado sorrateiramente».

«Depois de se ter verificado que o turista não causou quaisquer danos ao património das escavações», avança o jornal, este foi detido e acusado de acesso não autorizado ao parque arqueológico.

