Qualquer um sabe assobiar

Então, de repente, a surpresa. Orgulhoso, João mostrou-me o seu próprio registo no Ibama e o dos seus passarinhos – um trinca-ferro de 9 anos e um papa-capim que fará 11 no próximo dia 24

Entornointeligente.com /

Escrevi noutro dia num jornal brasileiro que estava sendo acordado todas as manhãs por um passarinho cujo assobio me entrava pelo quarto e fazia fiu-firiu fiu-firiu, fiu-fiu, fiu-fiu, fiu-fiu. Grato a ele por me fazer saltar da cama e encarar o dia com disposição e otimismo, fui várias vezes à janela tentando localizá-lo entre as árvores. Em vão. Podia ser um passarinho vadio, daqueles que reinam nos ares, pousam em fios elétricos sem levar choques e nos brindam com a sua música, que já nasce com eles, sem aulas de teoria ou solfejo. Mas podia ser também um passarinho típico das cidades brasileiras , que os porteiros dos edifícios mantêm em cativeiro nos seus aposentos e, de manhã, penduram as gaiolas nas árvores da rua, levando-os de volta para dentro no fim da tarde. Consultei João , porteiro do meu prédio, e ele me confirmou. Tratava-se do curió do seu colega do prédio ao lado.

Não creio que existam curiós em Portugal . É uma espécie de canário silvestre, preto e de peito castanho. Nasce quase sempre na mata – alguns fazem os seus ninhos e reproduzem-se nas coberturas dos edifícios -, mas, se capturado, dá-se bem em gaiola. Continua a cantar com grande sentimento, desde que o seu dono lhe dê suficiente amor, alpista e água fresca.

Mas eu estava a falar do assobio do bichinho. O curió do meu vizinho não parecia ter um repertório musical muito variado. Achei até que só sabia assobiar aquela frase. Mesmo assim, ganhava de mim por 1-0, que nunca soube sequer fazer fiu-fiu para uma rapariga – o que hoje, por sinal, está fora de questão.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Entre nós, humanos, o mundo divide-se entre os que sabem assobiar e os que não sabem, sendo estes a grande maioria. Os que dominam a arte têm consciência de que são uma elite e tendem ao exibicionismo. Um cantor de ópera não interrompe um amigo numa conversa informal e dispara uma ária do Rigoletto . Um trompetista não tira o seu trompete do estojo e ataca de O Voo do Moscardo . Mas um assobiador, com falsa casualidade, começa a assobiar baixinho na nossa presença e, de repente, dá-nos um espetáculo de vibratos, trémolos e glissandos. Se isso já basta para nos esmagar, alguns ainda nos humilham com staccati .

Uma pessoa que sabe assobiar leva grande vantagem sobre o resto da humanidade. Primeiro, é capaz de produzir música sem depender de gira-discos ou instrumentos. Segundo, assobiar é uma forma autossuficiente de expressão – permite à pessoa dialogar consigo mesma, dispensando interlocutores. Terceiro, enquanto se assobia não se consegue pensar, o que, nos dias de hoje, pode ser um alívio, desde que não se passe o dia inteiro assobiando. Claro que, ao contrário dos pássaros, dificilmente um homem poderá assobiar pousado num fio elétrico sem levar choque. No meu caso, não saber assobiar é apenas uma das várias disciplinas que nunca consegui dominar, sendo outras não saber sapatear, nem trocar pneus, nem fazer o pino – mas, de todas, assobiar é a que mais lamento não ter aprendido. E, se há uma dúvida sobre se será mais fácil assobiar do que assoviar, perca as esperanças: são a mesma coisa, e quem não souber assobiar não saberá também assoviar.

Num musical de Stephen Sondheim , intitulado Anyone Can Whistle (Qualquer um consegue assobiar), de 1964, a canção-título era só uma ironia, porque expressava exatamente o contrário. Numa tradução livre: “Qualquer um consegue assobiar/ É o que eles dizem/ É fácil/ Qualquer um consegue assobiar/ À hora que quiser/ É fácil. // É muito simples/ Basta relaxar e se soltar/ Pois então alguém me diga/ Porque só eu não consigo?” E o protagonista seguia explicando que sabia dançar tango, ler grego e, se quisesse, poderia matar um dragão por dia – só não conseguia assobiar. Sempre me identifiquei com essa canção.

Anos depois, em 1979, Sondheim produziu outro musical que apresentava uma solução. Era Sweeney Todd , em que um barbeiro degola os seus clientes e estes, depois de moídos e temperados, se tornam o recheio dos bolos vendidos pela sua mulher. A heroína, que é o que nos interessa, é uma jovem mantida presa pelo cruel padrasto, que quer casar-se com ela. Do lado de fora da sua janela gradeada, há uma gaiola com um passarinho que assobia o dia todo. Ela canta para ele: “Passarinho, ensina-me a cantar.” Daí, escrevi que, farto de ver o mundo pela janela nesses intermináveis meses de quarentena, ia fazer como a personagem de Sondheim e pedir ao curió do vizinho que me ensinasse a assobiar.

Foi o que bastou para o meu jornal ser inundado de mensagens de leitores protestando contra a manutenção de passarinhos em gaiolas. De certa forma, eles tinham razão: o Brasil é há séculos pilhado por traficantes de aves e outros animais da sua monumental fauna. As autoridades mais abnegadas lutam contra isso, mas é preciso que o Governo Federal colabore – e, em nossos infelizes tempos de Bolsonaro , o que se vê é o contrário: a devastação do meio ambiente, o extermínio de inúmeras espécies de animais e o esvaziamento do órgão encarregado de coordenar a proteção, o Ibama ( Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis ). Pensei comigo: com tantos problemas, o Ibama teria tempo de se preocupar com passarinhos em gaiolas?

Voltei a consultar o meu porteiro João e ele me garantiu enfaticamente que sim, que o Ibama é rigoroso quanto a isto. Não apenas exige que os proprietários de passarinhos em cativeiro sejam registados no órgão, como que cada passarinho seja identificado pelo nome científico, o nome comum e a data do nascimento. E esse documento tem de estar à disposição do fiscal que passar pela gaiola na rua.

Então, de repente, a surpresa. Orgulhoso, João mostrou-me o seu próprio registo no Ibama e o dos seus passarinhos – um trinca-ferro de 9 anos e um papa-capim que fará 11 no próximo dia 24.

Jornalista e escritor brasileiro

Entornointeligente.com