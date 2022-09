Entornointeligente.com /

O Clube das Chaves, Duarte e Marta, Os 7 Irmãos e Olimpvs — quatro colecções infanto-juvenis assinadas por duplas de autores portugueses, mas nenhuma com o mesmo sucesso editorial de Uma Aventura. Qual é o segredo do sucesso de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada? Em declarações ao PÚBLICO, as escritoras destas colecções reconhecem o mérito das autoras do êxito da Caminho e lembram as razões pelas quais o coleccionismo continua a fascinar os leitores de palmo e meio.

