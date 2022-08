Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Rock in Rio Buraco gigante no Chile ‘Índio do Buraco’ Reunião no Vaticano 'Qual o problema, comprar com dinheiro vivo algum imóvel?', questiona Bolsonaro Reportagem do portal Uol afirma que pelo menos 51 imóveis do presidente e da família foram comprados parcial ou totalmente com dinheiro em espécie. Presidente foi questionado sobre o tema após ato de campanha. Por g1 — Brasília

30/08/2022 22h06 Atualizado 30/08/2022

1 de 1 O presidente Jair Bolsonaro participou, em Brasília, de encontro organizado por uma associação de comércio e serviços — Foto: Adriano Machado/Reuters O presidente Jair Bolsonaro participou, em Brasília, de encontro organizado por uma associação de comércio e serviços — Foto: Adriano Machado/Reuters

O presidente Jair Bolsonaro , questionado nesta terça-feira (30) sobre reportagem do portal Uol — que afirma que pelo menos 51 imóveis do presidente e da família foram comprados com dinheiro em espécie –, respondeu: «Qual o problema, comprar com dinheiro vivo algum imóvel?»

De acordo com o levantamento do Uol, dos anos 1990 até agora, Bolsonaro, os filhos e irmãos negociaram 107 imóveis. Quase a metade adquirida parcial ou totalmente com dinheiro vivo.

O Uol afirma que as compras totalizam R$ 13,5 milhões, se forem considerados os valores pagos na época. Considerando a inflação desde então, chegam a R$ 25,6 milhões.

O presidente foi questionado pela imprensa, após um ato de campanha em Brasília, se a notícia das compras em dinheiro vivo dariam munição aos adversários dele na eleição.

«Qual é o problema de comprar com dinheiro vivo algum imóvel? Não sei o que está escrito na matéria. Qual o problema?», repetiu Bolsonaro.

O presidente continuou:

«Investiga, meu Deus do céu, investiga. Quantos imóveis são?»

Os jornalistas responderam que eram mais de cem. Bolsonaro perguntou «quem comprou?». Os repórteres disseram que haviam sido ele e a família.

Nesse momento, Bolsonaro disse que, desde que ele assumiu o governo, seus filhos recebem «pancadas» das investigações.

«Já foi investigado. Desde quando eu assumi, 4 anos de pancada em cima do Flávio [Bolsonaro, senador], do Carlos [Bolsonaro, vereador], Eduardo [Bolsonaro, deputado federal], menos.Tenho cinco irmãos no Vale do Ribeira. O que eu tenho a ver com o negócio deles?», argumentou o presidente.

Leia também:

Flávio Bolsonaro compra mansão de R$ 5,97 milhões em bairro nobre de Brasília 'Rachadinha': ex-funcionário de Carlos Bolsonaro na Câmara do Rio afirma ao MPRJ que nunca teve crachá nem sabe o nome dos colegas da época

O Uol informou que fez o levantamento ao longo de sete meses, com base em registros de cartórios. A reportagem encontrou documentos que informavam, como modo de pagamento: «em moeda corrente nacional». A expressão é usada para se referir a repasses em espécie.

Investigações sobre os filhos

Entre as investigações sobre os filhos, citadas por Bolsonaro, estão as denúncias de rachadinhas.

Rachadinha é o nome dado à prática ilegal de um parlamentar pegar para si parte dos salários de funcionários de seus gabinetes.

Uma denúncia do Ministério Público diz que rachadinhas ocorreram no gabinete de Flávio Bolsonaro , quando ele era deputado da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

A estimativa dos investigadores é que o esquema das rachadinhas no gabinete do agora senador tenha movimentado cerca de R$ 2,3 milhões. Ainda de acordo com a denúncia, o dinheiro foi lavado com aplicação em uma loja de chocolates no Rio, da qual o senador era sócio, e em imóveis.

O MP também investiga se houve rachadinha no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro .

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com