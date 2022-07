Qual é o estado da Nação?

Entornointeligente.com /

No próximo dia 20 vai a debate o estado da Nação. No Parlamento será discutido o raio-X do país. A recente crise política vai ser, certamente, arma de arremesso da oposição contra o governo, bem como o tema que desencadeou toda essa polémica: a localização do futuro aeroporto que vai servir a grande Lisboa. A decisão é urgente, o turismo está ao rubro e seria muito útil que o Partido Socialista e o Partido Social Democrata acelerassem as conversações em redor desse tema e não deixassem tudo para resolver só depois das férias de agosto. O país não pode parar e a nação precisa de avançar.

Além da componente política e económica que será avaliada pela Assembleia da República, recém-formada e com uma composição totalmente diferente no hemiciclo desde as últimas eleições legislativas, o estado da Nação será ainda marcada pelos incêndios. Os fogos consumiram este ano – e ainda vamos a meio – mais de 38 mil hectares, a maior área ardida desde 2017.

Não podemos ficar apenas pelo suficiente se pretendemos, realmente, ser muito bons ou excelentes enquanto país.

Subscrever Hoje são legítimas as críticas dos autarcas que pedem mais meios, mais combate e melhor estratégia de prevenção e é legítimo o desespero das populações que ficam privadas das suas casas, hortas, pastos, animais e florestas. No que toca à prevenção e planeamento podemos estar melhor do que em 2017, quando se deram os grandes incêndios de Pedrógão Grande, mas, face ao flagelo a que temos assistido nos últimos dias, percebemos claramente que ainda não é suficiente. E não podemos ficar apenas pelo suficiente se queremos, realmente, ser excelentes.

O mesmo se aplica à Saúde, à Educação, à Justiça, à Defesa e às polícias, entre outras áreas. Não podemos ficar apenas pelo suficiente se queremos, realmente, ser muito bons ou excelentes. O país merece mais!

Diretora do Diário de Notícias

