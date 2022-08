Entornointeligente.com /

Quadro de Tarsila do Amaral avaliado em R$ 250 milhões é encontrado embaixo da cama de preso por golpe milionário; veja vídeo 'Sol Poente' estava sob o estrado da cama um dos presos de aplicar golpe de R$ 725 milhões contra uma idosa. Filha da vítima e mulher que se dizia vidente também foram presas na operação. Por Bruno Grubertt e Leslie Leitão, Bom Dia Rio

10/08/2022 09h23 Atualizado 10/08/2022

Filha é presa por golpe estimado em R$ 725 milhões contra a mãe

Avaliado em R$ 250 milhões, o quadro «Sol Poente», de Tarsila do Amaral, foi encontrado pela polícia embaixo de uma cama que, segundo a investigação, pertence a Gabriel Nicolau Traslaviña Hafliger, preso suspeito de aplicar um golpe de R$ 725 milhões em uma idosa. Veja vídeo o momento em que o quadro foi encontrado acima .

A operação, deflagrada na manhã desta quarta-feira (10) no Rio, também prendeu outras três pessoas suspeitas, incluindo a filha da vítima — as identidades de mãe e filha não foram divulgadas até a última atualização desta reportagem.

Na mesma casa em que o quadro foi encontrado, também foi presa Rosa Nicolau Stanesco, uma mulher que se apresentou como «mãe Valéria de Oxossi» e disse ter poderes místicos à idosa vítima do golpe.

Segundo a investigação, a filha da vítima contratou pessoas que se apresentaram como videntes para convencer a idosa a pagar por um «trabalho espiritual» com o intuito de salvá-la. Ainda de acordo com a polícia, a vítima passou a sofrer ameaças do grupo após descobrir o golpe.

1 de 2 Obras de arte foram encontradas embaixo da cama de apartamento na Zona Sul do Rio — Foto: Reprodução/ TV Globo Obras de arte foram encontradas embaixo da cama de apartamento na Zona Sul do Rio — Foto: Reprodução/ TV Globo

Além do roubo de quadros de artistas como Tarsila do Amaral e Di Cavalcanti, o golpe incluía os pagamentos sob extorsão.

A operação foi batizada de Sol Poente Enganada por causa da importância da obra de Tarsila do Amaral.

Polícia prende filha acusada de aplicar golpe milionário contra mãe

O quadro

A obra «Sol Poente» pertence à fase Antropofágica de Tarsila do Amaral. Pintado em 1929, o quadro faz parte de um grupo de obras que contam com cores fortes, que mostram figuras do imaginário, dos sonhos e de lembranças de infância, segundo o site oficial da pintora.

Em óleo sobre tela, o quadro «Sol Poente» tem 54 x 65 centímetros.

Outra obra que faz parte da lista que, segundo a polícia, foi roubada da idosa, também é desse período: «O Sono», pintada um ano antes, em 1928.

O quadro mais famoso de Tarsila do Amaral, «Abaporu», que não faz parte da investigação, também pertence a esse período.

2 de 2 Agentes mostram quadro recuperado na Operação Sol Poente — Foto: Reprodução Agentes mostram quadro recuperado na Operação Sol Poente — Foto: Reprodução

