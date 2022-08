Qua tang sep nam la nhung mon qua dang cap

Entornointeligente.com /

Quà tặng Sếp nam là sự thể hiện lòng biết ơn, kính trọng đến người Sếp thân yêu; người vẫn luôn tận tình chỉ bảo, chia sẻ kinh nghiệm, cân nhắc bạn trong công việc. Món quà như lời cảm ơn chân thành đầy ấm áp của người bạn dành cho vị Sếp đáng kính của mình.

Hãy để Phúc Tường Gold đồng hành và chia sẻ cùng bạn để chọn quà tặng cao cấp và ý nghĩa nhất.

Tham khảo chi tiết quà tặng sếp nam:

https://quatangmavang24k.vn/qua-tang-sep-nam/

Những mẫu quà tặng Sếp nam được ưu thích nhất

Hãy chắc chắn bạn đã biết được sở thích của sếp, khi chọn quà tặng sếp nam cần có sự lựa chọn cẩn thận. Để tránh trường hợp tặng quà nhưng sếp không vừa lòng, chỉ cần một chút tinh ý quan sát để có thể biết được sở thích và những thứ kiêng kị của sếp. Nó sẽ giúp bạn chọn được món quà tặng cho sếp hợp ý và hài lòng.

Quà tặng cao cấp cho sếp nam – thuyền buồm mạ vàng 24k

Thuyền buồm hay được gọi với cái tên thuyền doanh nhân; được giới doanh nghiệp và những người buôn bán yêu thích. Bởi, thuyền buồm tượng trưng cho sự ra khơi, cho dù gặp sóng gió gian lao đi nữa. Vị thuyền trưởng sẽ sẽ dẫn dắt đồng đội cùng con thuyền trở về bình an vô sự, không lùi trước trước khó khăn giông bão.

Đây là lựa chọn quà tặng sếp nam ý nghĩa dành tặng Sếp; ví Sếp như vị thuyền trưởng dẫn dắt nhân viên trong công việc, làm ăn thuận lợi, thuận buồm xuôi gió.

Quà tặng sếp nam ý nghĩa – mã đáo thành công

Ngựa là con vật thân thuộc với đời sống con người từ xa xưa. Không những thế Ngựa còn tham gia vào những trận đánh bởi đặc tính dẻo dai bền bỉ, sức mạnh vượt qua mọi thử thách không lùi bước. Chính vì thế Ngựa được giới kinh doanh, doanh nghiệp công ty yêu thích. Khi bạn tặng tranh hay tượng Mã đáo thành công cho Sếp dịp đặc biệt như thay lời chúc đến sếp lúc nào cũng mạnh mẽ, dẻo dai, có nhiều ý chí và sức mạnh vượt qua mọi khó khăn; đạt được thành công như mong đợi. Đây chính là món quà tặng cao cấp cho sếp nam phù hợp nhất hiện nay.

Quà tặng ý nghĩa cho sếp nam – Đại bàng tung cánh dát vàng

Đại Bàng được xem như một linh vật có ảnh hưởng đến đời sống văn hóa con người. Đại bàng có cá tính và khát vọng sống mạnh mẽ. Đại bàng là biểu tượng của sức mạnh, lòng dũng cảm và sự bất tử trường tồn. Hình ảnh Đại Bàng tung cánh chính là thể hiện chân lý của cuộc sống về sự vượt qua thử thách khó khăn; để chạm tay tới cái đích thành công.

Đây cũng là đại diện cho bản lĩnh của người quân tử, người đàn ông trong sự nghiệp. Chính vì thế mẫu quà tặng cho Sếp Nam – Tranh Đại Bàng tung cánh dát vàng rất phù hợp cho Sếp.

Mua quà gì cho sếp nam – Tượng Linh Vật

Bạn có thể chọn con giáp đại diện tuổi của Sếp để làm quà tặng. Mỗi một tuổi sẽ có một linh vật biểu trưng cho tuổi đó. Những linh vật tại Quà tặng Phúc Tường được chế tác rất tinh xảo toát nên được cái hồn của từng linh vật.

Tượng ngựa là linh vật được nhiều doanh nhân lựa chọn để trên bàn làm việc

Tượng người chơi Golf mạ vàng – quà tặng sếp nam đẹp

Nếu Sếp của bạn là người đam mê chơi Golf thì sản phẩm tượng người chơi golf mạ vàng chắc chắn đánh trúng sở thích của Sếp; và khiến Sếp rất vui vẻ mà nhận nó. Điều này thể hiện rằng bạn rất tâm lý và hiểu Sếp của mình.

Quà tặng sếp nam 2022 đẹp nhất

Mô hình gậy Như Ý

Gậy Như Ý mạ vàng tượng trưng cho việc đạt được sự thịnh vượng trong thực hành phong thủy. Là vật phong thủy trong nhà; mang đến may mắn cho gia đình, mang đại cát, đại lợi cho gia chủ. Cũng mang đến tiến tới, may mắn trong đường công danh, làm ăn thuận lợi. Mô hình Gậy Như Ý mạ vàng thể hiện cát khí, hóa giải được hung khí, đem lại nhiều quyền lực, may mắn, tiền tài.

Ý nghĩa sản phẩm đúng với tên gọi «Như Ý»; mang ý nghĩa cầu được ước thấy, mọi mong ước, thành công đều đạt được. Ngoài ra, pháp khí còn có ý nghĩa cầu mong về sự ổn định bền vững, hài lòng với những gì đang có. Đây sẽ là món Quà tặng Sếp nam tốt nhất vào dịp đầu xuân năm mới bạn nhé.

Cây kim tiền mạ vàng

Cắm bút cây mai mạ vàng đế pha lê ấn tượng

Xem thêm các sản phẩm quà tặng Cắm bút mạ vàng

Video một số sản phẩm quà tặng sếp nam của Phúc Tường Gold

Link: https://www.youtube.com/watch?v=MLy5YWXNFQA

Những nguyên tắc cần thiết để lựa chọn quà tặng sếp nam

Tặng quà có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo sự gắn kết cho các mối quan hệ. Thế nhưng bạn cần đảm bảo rằng mình đáp ứng đủ các nguyên tắc sau đây để tránh những tình huống ngoài mong đợi.

Tặng quà sếp đúng lúc đúng thời điểm

Bạn cần quan tâm về chính sách công ty về việc tặng quà? Cũng như việc Sếp của bạn là người có thích tặng quà hay không? Nhiều công ty thường có chính sách nghiêm cấm cá nhân tặng quà riêng lẻ cho sếp, cấp trên. Bởi vậy, bạn cần cân nhắc về điều này để sếp không phải khó xử và tránh những điều tiếng không tốt.

Không nên tặng tiền mặt

Đừng xem tiền mặt như một món quà vì đó là điều không nên có; điều này bị xem như hành vi đút lót, hối lộ và hậu quả sẽ rất tiêu cực.

Chọn thời điểm tặng quà cho sếp thích hợp

Nếu tặng quà cho sếp, hãy tặng chúng một cách riêng tư. Việc tặng quà cho sếp trước mặt những đồng nghiệp khác sẽ chỉ khiến bạn bị mất điểm. Ngay cả nếu giữa bạn và sếp có một mối quan hệ bạn bè ngoài công việc và bạn muốn làm một điều gì đó đặc biệt; thì vẫn hãy tặng quà cho sếp tại một địa điểm nào bên ngoài, thay vì tại văn phòng làm việc.

Tập thể tặng quà sếp hơn là cá nhân

Việc tập thể chọn mua quà tặng sếp nam sẽ đảm bảo trong trường hợp ngân sách eo hẹp. Việc tập thể tặng quà sẽ giúp việc lựa chọn quà tặng được sáng suốt nhất và chọn được món quà khiến sếp hài lòng nhất.

