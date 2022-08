QUÉ ÉXITO â» Luego de su eliminación en Top Chef VIP, Scarlet Ortiz se une como conductora invitada a «Hoy Día»

Entornointeligente.com /

La actriz venezolana Scarlet Ortiz ahora trabajará como animadora en el matutino de Telemundo. Luego de perder su oportunidad en la competencia de celebridades Top Chef Vip tras ser la primera eliminada del programa, la artista criolla ahora fue llamada como animadora invitada a Hoy Día, el show matutino de Telemundo donde trabajan Adamari López y Stephanie ‘Chiquibaby’ Himonidis y Quique Usales.

En este caso, la venezolana fue entrevistada por People en Español para dar sus primeras declaraciones sobre este nuevo éxito en su carrera profesional, agregando « Súper, me encantó. La pasé muy bien. [Estoy] muy agradecida por esta invitación. Compartir la experiencia con los compañeros fue súper chévere. La levantada temprano es lo que golpea, pero es inevitable. Es admirable el trabajo que hacen los conductores. Me encantó. Me siento super contenta y feliz de estar viviendo esta experiencia como co conductora».

View this post on Instagram

A post shared by Scarlet Ortiz (@ortizscarlet)

Asimismo, reveló cómo la recibieron sus compañeros, sobretodo la famosa puertorriqueña Adamari López, a lo que la venezolana comentó que sintió una cálida bienvenida por parte de todos sus compañeros con quien ahora compartirá espacio, «La verdad muy bien. Mis compañeros muy simpáticos, muy agradables. A Adamari la conozco de hace muchos años, más de lo que la gente se imagina. Compartimos hace muchos años en mi casa en una fiesta hace como 20 años atrás y nos hemos encontrado en el camino». Finalmente, la artista confesó tener un poco de nervios por este nuevo comienzo pero concluyó que está encantada por estar nuevamente frente a las cámaras para cientos de espectadores.

