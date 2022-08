Qué ver esta semana: la serie romántica de Netflix con la que me han entrado ganas de conocer mi carta astral (sin ser yo nada de eso)

Entornointeligente.com /

Comenzaré diciendo que si alguien me dice «¿de qué signo eres?» en una primera cita, grito next porque se ondea frente a mis ojos una red flag en toda regla al nivel de que me preguntaran cuál es mi bodycount .

Eso de los signos del zodiaco, las cartas astrales y todo lo que tiene que ver con el destino me parece (y me sigue pareciendo) algo sin sentido. Pero Netflix no lo sabía y puso ante mis ojos una comedia romántica que, como me ocurre con todas, terminé viendo. Guía astrológica para corazones rotos es nuestra recomendación semanal , aunque si como nosotras, lo de los horóscopos no es para ti.

Se ambienta en Turín (gracias Chanel por descubrirnos esta fantástica ciudad italiana), y es una mezcla entre la serie de Valeria , la peli de Fuimos canciones y la serie de HBO Max Starstruck . Una divertida serie con sabor millennial, enredos y sí, signos zodiacales .

La serie, basada en el libro homónimo de Silvia Zucca , no saldrá en la lista de los Emmy, ni tiene la profundidad de la deliciosa comedia de Dakota Johnson en Apple TV . Puede que nadie esté hablando de ella como de Paper Girls en Amazon Prime Video , o que no sea uno de los mejores estrenos de 2022 , pero lo que sí es seguro es que es divertida, refrescante y una propuesta diferente para todos los que disfrutamos de una buena comedia romántica .

