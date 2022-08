Qué ver esta semana: la serie de Netflix con la que me creo joven y que nada tiene que ver con los dragones de HBO

Entornointeligente.com /

Mis amigas y yo compartimos muchas cosas. Las raciones de croquetas, el odio a los pantalones de tiro bajo, el amor por Ryan Gosling y la obsesión por series que nos hacen sentir más jóvenes: las de adolescentes.

En este campo Netflix es todo un experto. Tiene un catálogo repleto de series de adolescentes y sigue sumando más y más títulos a su larga lista, y uno de ellos es esta maravilla que firma la guionista y cómica Mindy Kaling .

Nos flipa lo que Mindy hizo con La vida sexual de las universitarias (maravilla que puedes ver en HBO Max), pero antes de esa fantástica serie llegó otra a Netflix que nos contaba un período anterior al de la universidad, el instituto .

Todos están hablando de La casa del dragón , pero como sabemos que vas a verla sí o sí, hemos decidido hablarte de otra serie esta semana. La serie que mis amigas y yo comentamos capítulo a capítulo como hacemos con la de HBO, pero que nada tiene que ver con dragones.

En Trendencias Los 21 mejores estrenos de lo que queda de año: las series y películas más esperadas de 2022 Yo, nunca , la comedia que necesito cuando estoy de bajón Paso de los treinta (de largo) y quizá te preguntes que qué hago viendo series de adolescentes. Antes de seguir te diré que juzgar a otra persona está feo, pero entiendo la duda y la respuesta es que me hacen sentir bien. Me divierten, me relajan y consiguen con su humor que los problemas de ser adulta pasen a un segundo plano por un momento en el que nos centramos en esa intensa época que es la adolescencia y el camino a la adultez.

Concretamente esta es especialmente divertida, al igual que Sex Education también en Netflix, y consigue que los problemas para convertirse en adulta de Devi me animen en los días de más bajón. Pero no pienses que es una serie superficial o que solo se trata de una comedia romántica más. Aborda temas tan importantes como la pérdida de un ser querido, el duelo, la familia o la búsqueda de la identidad sexual (y de la identidad a secas), y lo hace con el humor y usando a una joven estadounidense de origen indio a quien da vida Maitreyi Ramakrishnan.

En Trendencias Que la modernidad no nos estropee una buena comedia romántica o qué ha pasado con el género últimamente La primera temporada nos fascinó, la segunda nos enamoró y la tercera, que se ha estrenado en 2022, nos ha terminado de enganchar porque sigue siendo tan divertida y profunda como el resto. Y no lo decimos solo nosotras, los expertos de Espinof están de acuerdo.

Una serie para ver cuando estamos de bajón, para comentar con tus amigas, para reír, para desconectar… Pero también para llorar, para aprender más sobre la cultura, tradiciones y comida indias . Es una serie para pasarlo bien y que podemos complementar a la perfección con series más intensas y mainstream como La casa del dragón .

Solo le queda una temporada para acabar (por desgracia), pero tienes tres temporadas completas para disfrutar como si volvieras a tener 16 años, aunque como la que escribe, pases de los treinta.

