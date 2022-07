Qué ver esta semana: Dakota Johnson por partida doble en lo más visto de Netflix y en una joya del cine independiente

Entornointeligente.com /

Julio sigue sumando días, la ola de calor no nos da tregua y lo que más nos apetece es encerrarnos con el ventilador (las personas más afortunadas con el aire acondicionado) en casa, con un granizado en la mano y dedicando la tarde a ver en la tele algo que nos entretenga.

Sabemos que eso de pensar en estas circunstancias parece algo imposible y por eso escogemos para ti. Esta vez dos por el precio de una. Dos películas que encabeza Dakota Johnson y que son nuestra recomendación semanal que podrás encontrar en Netflix y Apple TV+.

En Trendencias El final de Max en Stranger Things 4 es mucho más aterrador de lo que parece Persuasión Con Dakona Johnson como protagonista y Cosmo Jarvis y Henry Golding, esta película romántica narra la historia de Anne Elliot, una mujer que, por su familia, dejó a su gran amor Frederick Wentworth que regresa a su vida años más tarde.

Al estilo de Los Bridgerton , así han actualizado en Netflix la novela clásica de Jane Austen de título homónimo que ya tuvo una adaptación previa en 1995, y esta vez Netflix ha querido aplicar la fórmula de una de sus mejores series (o al menos una de las más exitosas) para reconvertir y modernizar este clásico literario de 1817 .

Además de un reparto más inclusivo, la adaptación del libro se ha actualizado para que el drama deje más espacio a la comedia . La intensidad de otras adaptaciones de la autora, como por ejemplo Orgullo y prejuicio , ha dejado lugar al sentido del humor que encuentra en su protagonista Dakota Johnson a una gran embajadora. Ella interpreta a Anne Elliot, y hasta escuchamos un acento inglés de lo más convincente a pesar de haber nacido en Austin, Texas.

El propio personaje principal es diferente al libro y su directora Carrie Cracknell es completamente consciente. De hecho afirmó en The New York Times que buscaba «hablarle a un nuevo público que tal vez no conozca a Austen».

En Trendencias Jane Austen no se acostó con ningún Mister Darcy, pero tuvo posibilidades de disfrutar del sexo lésbico Un vestuario, también actualizado, y una historia de amor fantástica completan la película con la que lo admitimos que hemos suspirado de amor. Puede que a grandes fans de Jane Austen le haya parecido un sacrilegio que la película difiera del libro original, pero lo diferente no tiene por qué ser malo, solo diferente, y a nosotras esta propuesta de Netflix nos ha entretenido y mucho.

Cha Cha Real Smooth (Bailando por la vida) De Netflix pasamos a Apple TV para ver a una joyita indie que es más que posible que te haya pasado desapercibida. En ella conocemos la historia de Andrew, un joven de 22 años que acaba de terminar la universidad y está algo perdido. Ahora compagina su trabajo en un restaurante de comida rápida con un trabajo de animador de fiestas. Allí conoce a Lola, una niña autista, y a su madre Domino a quien da vida Dakota Johnson .

Cuando pasó por Sundance lo hizo laureada, y ahora que ha aterrizado en Apple TV+ , lo ha hecho bajito y sin hacer ruido, pero te aseguramos que es una auténtica maravilla de película en la que Dakota Johnson demuestra que es una muy buena actriz, aunque el verdadero mérito en esta ocasión es de Cooper Raiff. Él escribe, dirige, produce y protagoniza esta fantasía que ya es uno de los tesoros que hemos descubierto este año.

Tiene el espíritu de una feel-good movie clásica (en Espinof nos cuentan cuáles son las mejores feel-good movies por si te quedas con ganas de más después de verla), con personajes carismáticos y llenos de personalidad, con un guión divertido y tierno y con una interpretación maravillosa de Raiff y Johnson.

Fotos | Netflix, Apple TV

