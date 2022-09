Qué ver esta semana: a Bad Gyal en la adictiva serie de Netflix que no quiere que sea una estrella del trap

Entornointeligente.com /

Llegó a Netflix el 29 de julio pero entre tanto contenido, los largos días de playa y las sobremesas infinitas con amigos, pasó realmente desapercibida para mí. La metí en una larga lista de «series para ver» hasta que este fin de semana por fin me he decidido a darle una oportunidad y lo primero que he pensado es «¿por qué no la habré descubierto antes?»

Lorenzo Ferro, Dollar Selmouni, Carlota Urdiales, Eva Almeida y Fernando Valdivielso son los protagonistas de esta miniserie de Netflix que además de adictiva, original y fresca, tiene una sorpresa: Bad Gyal .

La serie de la que te hablamos es Fanático , una propuesta con cinco episodios cortos ideales para maratón de fin de semana y que a nosotras ya nos ha conquistado, aunque nos haya quitado de la cabeza la idea de ser estrellas emergentes de la música .

Fanático , la sorpresa de Netflix Dirigida por Roger Gual, quién también se encargó de capítulos de Las chicas del cable y de la fantástica El desorden que dejas , la serie de Fanático se ha colado en nuestra cabeza como lo haría el temazo del verano. Se mete poco a poco hasta que solo escuchas su estribillo una y otra vez.

En Trendencias Este es el temazo del verano del año que naciste A la cabeza del reparto está el actor, cantante y compositor Lorenzo Ferro, aka Kiddo Toto (quizá te suene más de esta sesión con Bizarrap ), que interpreta a Salva y Lázaro, las dos versiones de Quimera, y que en ambos papeles está fantástico. Pero espera, no nos adelantemos. Antes echa un vistazo al tráiler para que entiendas qué vas a encontrarte:

Todo comienza cuando Salva, un ídolo musical llamado Quimera, se suicida frente a sus fans en el primer concierto de su gira mundial. Lazaro, que hasta ese momento es solo un repartidor de comida y fan incondicional del artista, se convierte de la noche a la mañana en el cantante gracias a su gran parecido físico. Adopta su imagen, su música, su vida y sus fans. Pero la presión que se llevó a Salva por delante amenaza a Lazaro, que convierte todos los aspectos de su vida en un espectáculo.

No es solo una serie sobre la música y el éxito, » Fanático habla de la necesidad de los series humanos de ser recordados, de la sensación que hay que «ser alguien» y de la obsesión actual por el reconocimiento y por la cultura del «like»», en palabras del propio director.

«La fama cuesta y aquí es donde vais a empezar a pagar», parece rezumar cada minuto de la serie como si fuera la señorita Lidya Grant en la High School for the Performing Arts. Y es justo de ese sacrificio extremo de lo que va la serie. Del capitalismo más absoluto, de la tiranía del «me gusta» y de la cultura del éxito que se lleva la autenticidad por delante y deja solo el postureo y la fachada. Es una serie sobre las redes sociales que nos hace plantearnos si es necesario un parón digital y que usa el trap para transmitir un mensaje de reflexión.

En Trendencias La DJ española que ha hecho historia en el Tomorrowland, el festival de música más grande del mundo Es una ficción que sabe cómo enganchar y que cuenta la historia de una forma nueva que cala más hondo. Y como bonus tiene el cameo de la maravillosa Bad Gyal , así que sí, he caído ante esta adictiva serie que me ha durado una tarde tonta. Aunque eso sí, lo de convertirme en una estrella del trap es un sueño que después de ver la serie, se ha desvanecido por completo, por mucho que mole C. Tangana .

