¿Qué ver en streaming? Una joya de acción en Netflix, una de terror y una serie de comedia

Entornointeligente.com /

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

acción De Bollywood a Netflix con sobredosis de épica Esto de estar disfrutando de enfrentamientos imposibles, que de repente se interrumpen con cuadros musicales cantados y bailados a cámara, es una experiencia que no se vive a diario. Para eso está RRR en Netflix : para infiltrarse, con sus tres horas de duración y toda su espectacularidad épica, entre lo más visto de la plataforma. Es una película de Bollywood con todas las características propias de esa industria, y una historia de amigos/enemigos que luchan contra los británicos en la década de 1920. No hay cómo arrepentirse de darle una oportunidad.

ficha RRR

Origen India, 2022 Director S. S. Rajamouli ¿Dónde? En Netflix terror Director prestigioso con una de terror en pandemia Ben Wheatley es uno de los directores actuales más elogiados gracias a películas como Turistas, Rascacielos y Free Fire . En ese panorama, Rebecca , la nueva versión de la novela que inspiró la película de Hitchcock , fue una suerte de decepción, pero en In the Earth recupera su forma. Es una historia de terror sobre un científico que se va a un lugar remoto enviado por el gobierno durante una pandemia mundial. En medio de sus experimentos descubre que una leyenda local sobre un espíritu malvado tiene visos de realidad. Una curiosidad para descubrir.

ficha In the Earth Origen Estados Unidos, 2021 Director Ben Wheatley ¿Dónde? NSNow de Nuevo Siglo serie Divertido y enternecedor contador de historias Joe Pera es un comediante original y este ciclo que acaba de estrenar HBO Max parece una buena manera de conocerlo. Su personaje es una suerte de nerd curioso que cuenta sus descubrimientos en un tono naif y muy instructivo. Los nueve capítulos de esta serie que se estrenó en 2018 tienen títulos como «Joe Pera te muestra el hierro», «Joe Pera te habla para que puedas dormirte» o «Joe Pera te lee los anuncios de la iglesia», pero desde ahí pueden llegar, por asociación libre, a cualquier parte. Habitué de los late shows , esta es su primera serie.

ficha Joe Pera Talks With You Origen Estados Unidos, 2018 Con Joe Pera ¿Dónde? HBO Max Joe Pera en la serie «Joe Pera Talks To You». Foto: Difusión

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com