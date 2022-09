¿Qué títulos hereda a partir de ahora el príncipe William?

Entornointeligente.com /

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! Con la muerte de la reina Isabel II son inevitables los cambios en la estructura de la familia real británica. Además de que el príncipe Carlos se convierta inmediatamente en rey Carlos (a pesar de que faltan meses para su coronación) Guillermo y Catalina asumieron este jueves el ducado de Cornualles, título que designa al primogénito del monarca británico reinante, y desde hoy son duques de Cornualles y Cambridge.

Por La Razón

Fallecida Isabel II, el hasta ahora príncipe Carlos asciende al trono británico bajo el nombre de Carlos III, y Guillermo, su hijo mayor, de 40 años, ha pasado a ser el primero en la línea de sucesión a la Corona.

La cuenta oficial de Twitter e Instagram de Guillermo y Catalina cambió esta tarde para reflejar sus nuevos títulos.

View this post on Instagram

A post shared by Duke and Duchess of Cornwall and Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

El príncipe Guillermo se convertirá además en príncipe de Gales, título que su padre ha ostentado hasta el momento de ocupar el trono. El título de príncipe de Gales se otorga tradicionalmente al heredero. En realidad, el título «deja de existir» por completo cuando el príncipe de Gales anterior se convierte en rey, lo que significa que en este momento nadie es príncipe de Gales hasta que Carlos se decida a darle el título a Guillermo. «El nuevo rey tendrá que investirlo como príncipe de Gales, por lo que es probable que haya una ceremonia en el Castillo de Caernarfon, como ocurrió con el príncipe Carlos en 1969?, según Carolyn Harris, autora de «Raising Royalty: 1.000 Years of Royal Parenting».

Para seguir leyendo, clic AQUÍ .

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com