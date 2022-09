Qué significan realmente las palabras que oirás durante el lanzamiento de la misión Artemis I a la Luna

Entornointeligente.com /

(CNN) — Pocas cosas son más emocionantes que ver cómo una nave espacial despega de la plataforma de lanzamiento y parte en una búsqueda cósmica, como la misión Artemis I de la NASA está a punto de hacer este sábado.

Pero si eres un observador casual, puede que pocas cosas sean más confusas que escuchar algunas de las jergas utilizadas por el control de la misión.

Celebridades y espectadores de todo el mundo se reunirán en el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida, para ver cómo el nuevo cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial y la nave Orión sin tripulación emprenden su viaje hacia la Luna.

Y para los que no puedan acudir en persona, habrá transmisiones en directo en varias plataformas y se han organizado fiestas de observación en todo el país . Son muchas las personas que intentan distinguir el LH2 del LO2 y averiguar qué es el L menos.

¿Cuál es el objetivo de la misión Artemis I? Para todos aquellos que no sean científicos de la NASA o astrofísicos aficionados, estos son algunos de los términos que podrán escuchar durante el histórico lanzamiento, y su significado.

publicidad La jerga del despegue La NASA pretende lanzar el Artemis I entre las 2:17 p.m. ET y se cierra a las 4:17 p.m. ET del sábado, con una ventana de reserva el 5 de septiembre en caso de mal tiempo o de retrasos. Poco antes de las 5:00 a.m. ET, los gerentes de la misión recibieron información meteorológica y decidieron continuar con la carga de combustible en el cohete.

A medida que los equipos de la misión avanzan en la cuenta regresiva, utilizarán frases y abreviaturas que pueden resultar desconocidas. Se espera escuchar «SLS» para indicar el cohete, en lugar de Space Launch System, y «nominal» para significar que las cosas son normales o van según lo previsto.

Artemis I: los números de una hazaña monumental Cuando el cohete se carga con oxígeno líquido criogénico (superfrío) e hidrógeno líquido para alimentar el despegue, la abreviatura es «LO2» para el oxígeno y «LH2» para el hidrógeno.

Es muy probable que el equipo de lanzamiento de Artemis mencione «ICPS», que se refiere a la etapa de propulsión criogénica intermedia. Este segmento superior del cohete proporcionará a Orión la propulsión que necesita en el espacio después de que los dos cohetes impulsores de combustible sólido y la etapa central, o columna vertebral, del cohete se separen de la nave.

La etapa central del cohete incluye los motores, los tanques de propulsión y la aviónica, o sistemas electrónicos de aviación.

Durante la cuenta regresiva, los equipos se referirán a los tiempos «L Minus» y «T Minus».

«L Minus» se utiliza para indicar el tiempo hasta el despegue en horas y minutos, mientras que «T Minus» se corresponde con los eventos incluidos en la cuenta regresiva del lanzamiento.

Si el equipo de lanzamiento anuncia una «espera», se trata de una pausa natural en la cuenta regresiva destinada a permitir la realización de tareas o la espera de una ventana de lanzamiento específica que no interrumpa el programa. Durante una pausa, es de esperar que el reloj de la cuenta regresiva y el tiempo T menos se detengan, mientras que el tiempo L menos continuará.

Las abreviaturas posteriores al lanzamiento de Artemis I Después del lanzamiento, el equipo puede referirse a los cohetes impulsores sólidos como «SRB» y al sistema de abortar el lanzamiento como «LAS». Dos de los tres motores del sistema de abortar el lanzamiento pueden utilizarse para devolver el módulo de la tripulación de Orión a la Tierra de forma segura en caso de mal funcionamiento o fallo de los sistemas durante el lanzamiento. El tercer motor se utiliza para eyectar el sistema de aborto de lanzamiento, lo que ocurre poco después del lanzamiento si todo va bien.

Es probable que se mencionen varias «quemaduras», que tienen lugar cuando se enciende el sistema de propulsión, después del despegue.

La «maniobra de elevación del perigeo» tendrá lugar unos 12 minutos después del lanzamiento. Es entonces cuando el ICPS experimenta un encendido para elevar la altitud de Orión para que no vuelva a entrar en la atmósfera terrestre.

Aplazan el lanzamiento de la misión Artemis I de la NASA: así fue el intento Poco después tendrá lugar la «maniobra de inyección translunar», en la que el ICPS aumenta la velocidad de Orión de 28.163 kilómetros por hora a 36.371 kilómetros por hora para escapar de la gravedad terrestre y dirigirse a la Luna. Tras este encendido, el ICPS se separará de Orión.

Después, Orión realizará su primer «quemado de corrección de trayectoria de salida» utilizando el Módulo de Servicio Europeo, que proporciona a la nave energía, propulsión y control térmico. Esta maniobra pondrá a Orión en camino hacia la Luna.

Durante su viaje, Artemis I se aventurará más allá de la Luna que cualquier otra nave espacial destinada a transportar seres humanos. Se espera que pase 42 días en el espacio, entrando en una órbita retrógrada lejana alrededor de la luna antes de caer en el Océano Pacífico frente a San Diego el 10 de octubre.

Es solo el comienzo del programa Artemis, cuyo objetivo es devolver a los seres humanos a la Luna y, con el tiempo, aterrizar en misiones tripuladas en Marte. Artemis Luna

