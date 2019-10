  ¿Qué significan las caricias de un hombre?

Entornointeligente.com /

Desde un simple abrazo hasta el roce más provocativo, el significado de las caricias son varios; todo depende del cómo y que parte de ti acaricia. El simple hecho de que te roce con sus dedos puede provocar que se te ericen los vellos; esto sucede porque las caricias intimas entre parejas traspasan la piel.

Aquí te diremos el significado de las caricias; tal vez tu pareja te ama más de lo que crees o realmente no siente nada por ti. En fin, estás a punto de descubrirlo.

Abrazo Cuando un hombre te abraza siempre tiene el mismo significado; te está haciendo saber que te has ganado su confianza y está cómodo a tu lado. Un abrazo de larga duración expresa ese contacto y cercanía; al abrazarte rompe las barreras que los podrían separar.

Se recarga en tu hombro Si al estar a tu lado recarga su cabeza en tu hombro; le encanta estar contigo, pues significa que siente tranquilidad. Lo más importante es que desea tu atención y quiere mostrarte su lado sensible.

Toma tu mano Cuando toma tu mano te está diciendo que te necesita y que requiere tu apoyo para cualquier situación; pero si entrelaza sus dedos contigo, está demostrando compromiso hacia su relación contigo.

Acaricia tu cabello Cuidado cuando acaricie tu cabello, ya que esto revela que siente alguna clase de poder o dominación sobre ti. Otra cosa que también podría significar es que quiere intimidad contigo.

Su mano en tu cuello No nos referimos a los masajes en el cuello; si no esa pequeña caricia que te hace entre la nuca y el cabello. Esto significa que le provocas ternura y quiere consentirte. Si lo hace enfrente de otras personas; significa que no le importa que se enteren de lo que siente por ti.

Acaricia tu rostro Cuando la relación ya lleva algo de tiempo; estas caricias significan mucho aprecio y que no quiere que la relación se rompa.

Acaricia tu trasero Tal y como ciertos animales lo hacen. El hombre que te acaricia el trasero solo está marcando su territorio; y con más razón si lo hace en público.

Toca tu muslo o rodilla Esto depende de la situación en que se encuentren; si lo hace al estar en una reunión significa que es hora de irse de ese lugar. Si lo hace mientras están a sola es una señal clara que recibirás un beso en segundos; y que lo que siente por ti es verdadero.

Tocar tus labios No hablamos de los besos, al tocar tus labios con sus dedos más vale que te prepares para la intimidad; ya que solo quiere llevarte a la cama.

Caricias en el cuello Una de las partes del cuerpo más sensibles que tenemos, es el cuello; así que si se enfoca aquí lo que quiere es excitarte, por lo que es obvio y ya sabes a lo que va.

Sin importar cuál sea el verdadero significado de las caricias de tu pareja; saber qué tiene en mente puede ayudarte a conocerlo mejor. Hay hombres que no pueden expresarse verbalmente, así que la relación a veces será difícil; a menos que puedas identificar lo que siente a través de sus caricias.

Con información de Soy bella

