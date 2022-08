Qu significa para la medicina del futuro la nueva inversin de Merck en una startup de radiofrmacos

Entornointeligente.com /

El gigante de la industria farmacutica particip de una nueva ronda de inversin de US$ 84 millones de la startup Aktis Oncology. 26 Agosto de 2022 09.39

La industria farmacutica contina creciendo e innovando sin importar el entorno econmico. Muestra de ello es la reciente inversin de Merck . Ayer, se dio a conocer que la compaa estadounidense particip de una ronda de US$ 84 millones de Aktis Oncology , centrada en los radiofrmacos.

En concreto, el financiamiento de extensin Serie A, en el que tambin participaron Novartis y Bristol Myers Squibb, busca potenciar los tratamientos de radiacin mediante medicamentos que son diseados para administrar istopos radioactivos directamente a las clulas tumorales.

Merck contina creciendo en el campo de la medicina oncolgica. En el caso de Aktis Oncology, la joven compaa est desarrollando radiofrmacos para tratar cnceres comunes como los de mama, pulmn, vejiga y tracto gastrointestinal mediante un conjugado de miniprotenas.

Esta financiacin adicional impulsar el avance de nuestros programas de miniprotenas en la clnica y permitir una mayor inversin en nuestras capacidades de desarrollo diferenciadas, as como en nuestra estrategia de distribucin y cadena de suministro de extremo a extremo , expres el doctor Matthew Roden , presidente y director ejecutivo de la startup. Gracias a esta iniciativa de seguir avanzando dentro del campo de la medicina, Merck mantiene una slida situacin financiera , tal como qued expuesto en sus ltimos balances trimestrales.

La startup Aktis Oncology busca soluciones para tratar el cncer. En el segundo periodo del ao, report ingresos por US$ 14.590 millones , un 5,5% ms que el pronstico de los analistas y un 28% ms que en el segundo trimestre del 2021. En tanto, la ganancia por accin fue de US$ 1,87 , lo que representa un incremento del 7,5% frente a la estimaciones y del 206% ao a ao.

Nuestra estrategia est funcionando y nuestro futuro es brillante. Estoy muy seguro de que estamos bien posicionados para lograr nuestros objetivos a corto y largo plazo, anclados en nuestro compromiso de ofrecer medicamentos y vacunas innovadores a los pacientes y valor para todas nuestras partes interesadas, incluidos los accionistas , indic Robert Davis , presidente y director ejecutivo de Merck.

Qu son los radiofrmacos Un radiofrmaco es cualquier producto medicinal con fines clnicos que, cuando est listo para su empleo, contiene uno o ms radionucleidos (istopos radiactivos). En Medicina Nuclear, aproximadamente el 95% de los radiofrmacos se usan con fines diagnsticos. Estos productos contienen muy bajas cantidades de ingredientes activos, por lo que no muestran actividades farmacodinmicas. Por lo tanto, no existe una relacin dosis-respuesta, por lo que difieren significativamente del resto de los frmacos convencionales.

La actividad radiactiva de la dosis que se administra al paciente debe ser suficiente para realizar el estudio o el tratamiento que se pretende, pero no ms. Cada radiofrmaco tiene un rango de dosis recomendado para cada una de las indicaciones clnicas.

Los radiofrmacos se utilizan como compuesto de contraste que se inyecta al paciente y permite observar el interior del organismo, in vivo , de una manera no invasiva y obtener as la imagen molecular del organismo o de la enfermedad determinada que se pretende estudiar.

Al utilizar la tecnologa PET, las molculas o sustratos metablicos que se utilizan en los estudios diagnsticos se marcan con istopos emisores de positrones. Una vez marcado el radiofrmaco, se inyecta al paciente antes de practicarle la prueba en el PET.

El radiofrmaco se prepara a partir de dos componentes: una fraccin radiactiva y otro compuesto que acta como reactivo al que se le une la parte radiactiva para constituir el radiofrmaco final.

La produccin del istopo radiactivo se elabora en un equipo dentro las instalaciones del laboratorio denominado ciclotrn.

Una vez elaborado se traslada desde el ciclotrn hasta el laboratorio, a travs de unos tubos subterrneos. Los tubos finalizan en las celdas de sntesis que estn blindadas, lo que garantiza que no exista riesgo de irradiacin. En esta zona comienzan a producirse las reacciones qumicas entre el material radiactivo y el reactivo, necesarias para obtener el radiofrmaco.

Finalizada la elaboracin, el producto se purifica y se extrae del mdulo de sntesis en un vial multidosis, calculado para el uso individual en un paciente concreto.

