¡QUÉ SE SEPA! CIDH otorga medidas cautelares para proteger al pueblo pemón

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) otorgó medidas cautelares para proteger a la etnia indígena pemón, cuatro de cuyos integrantes murieron el fin de semana cuando intentaban ingresar ayuda humanitaria a Venezuela desde Brasil.

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

