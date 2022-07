¿Qué se sabe sobre una posible reforma de la Ley del Ejercicio del Periodismo en Venezuela?

Entornointeligente.com /

La propaganda política a favor del gobierno predomina en espacios de medios estatales donde constantemente surgen ataques contra voces disidentes.

CARACAS — Hay pocas señales que indiquen con claridad cuál es el propósito de la posible reforma de la Ley del Ejercicio del Periodismo en Venezuela y, aunque periodistas y expertos en la materia prefieren no especular al respecto, coinciden en que pudiera ir orientada hacia la posibilidad de otorgar reconocimiento a «periodistas alternativos».

En ese caso, se estaría apuntando hacia la «desprofesionalización del ejercicio periodístico», afirma a VOA Edgar Cárdenas, secretario del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) seccional Caracas.

«En momentos cuando el gremio periodístico en el mundo debe avanzar para enfrentar los distintos retos, los tecnológicos, los retos que tienen que ver con la calidad periodística, con la desinformación, es donde se requiere mayor profesionalización de la actividad periodística; esto es una involución, es un retroceso total», manifestó.

La segunda vicepresidenta de la Comisión Permanente de Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional (AN) de mayoría chavista, Carola Chávez, anunció la semana pasada que fueron instaladas las mesas de trabajo para la revisión y la reforma de la ley, sin embargo, dijo no poder precisar cuáles son los artículos que serán modificados.

Cárdenas considera inconcebible que no se haya invitado o informado al gremio a los debates sobre la reforma de la ley que regula el funcionamiento del CNP.

«Vamos a hacer una solicitud formal para que se nos incluya en las respectivas discusiones y sobre todo conocer cuáles son los intentos de la reforma», añadió.

A través de un comunicado, el CNP recordó que el gremio periodístico ha visto una dramática disminución de medios independientes , el cierre de espacios de opinión y la instauración de una «cultura de ocultamiento sistemático de la información pública».

«En ese lapso, hemos visto transformarse al reportero en un objetivo de guerra por parte de factores de poder y de grupos ideológicos enemigos de la expresión libre y del derecho del venezolano a decir, oír e investigar en el ámbito público sin cortapisas ni censura previa», resaltó.

El CNP llamó a sus más de 25.800 agremiados a «elevar su protesta», organizarse y movilizarse para exigir acciones concretas para que no se altere el «espíritu de la ley» que «previó el avance de una hegemonía comunicacional, ya fuera privada o estatal, promovida por la ignorancia, la ceguera ideológica o los intereses ajenos al pueblo venezolano».

Reporteros y camarógrafos cubren una rueda de prensa en Caracas. Abril 2022. Reporters and cameramen cover a press conference in Caracas. April 2022 La Ley de Ejercicio del Periodismo, promulgada por el entonces Congreso Nacional en 1994, establece en el artículo 2 que, para el ejercicio de la profesión, se requiere poseer el título de Licenciado en Periodismo, Licenciado en Comunicación Social o título equivalente, expedido en el país por una universidad o titulo revalidado legalmente.

Además, establece que se debe estar inscrito en el CNP y en el Instituto de Previsión Social del Periodista (IPSP).

«Los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en esta disposición, serán los únicos autorizados para utilizar el titulo de Periodista Profesional», precisa la ley.

Sin embargo, en la práctica, no todos los periodistas están colegiados o tienen interés en hacerlo y los medios de comunicación no piden como requisito presentar el comprobante de colegiatura para ofrecer un puesto de trabajo.

Malos precedentes Andrés Cañizales, director de la asociación civil Medianálisis, recuerda que la «trayectoria histórica» de quienes gobiernan el país en cuanto a la regulación de medios en Venezuela ha estado «reñida con la libertad de expresión» y con el periodismo independiente.

«En general, la visión que ha prevalecido en el conjunto de leyes de los últimos 20 años es una mirada restrictiva, es una mirada sancionatoria y es una implementación bastante punitiva sobre la expresión», expone.

Cañizales explica que Venezuela es la «excepción» en el continente en cuanto a la obligatoriedad de la colegiación de periodistas.

Para el politólogo Nicmer Evans, plantear la discusión de la reforma de la legislación es una «amenaza» contra el ejercicio de una profesión «atacada de manera permanente».

«No solamente a través del cierre, disminución y persecución de los medios de comunicación , sino que además a sus trabajadores, a los profesionales del área se le ha propinado persecución, cárcel, instigación e incluso prisión», subraya el disidente del chavismo.

A su juicio, se pretende incorporar a sectores que hacen «periodismo» y se traduce en un «nuevo atentado en contra institucionalidad y de la normativa del sentido común en relación de profesionalización de un área que para todos los autoritarismos siempre es una piedrita en el zapato».

También lea Libro de la SIP: un análisis a la libertad de prensa en 22 países de las Américas Desde que el expresidente Hugo Chávez llegó al poder, le dio impulso a reporteros alternativos y medios comunitarios, considerados un «estandarte de la Revolución Bolivariana», que, para distintos sectores, son promotores de la propaganda gubernamental.

«Hay una profunda carga ideológica que entonces en vez de ser generadora de información, apunta a la generación de contenido propagandístico. Eso es contrario a la pluralidad, a la libre circulación de ideas y sobretodo a la verdad», subraya Cárdenas.

Durante los últimos 20 años decenas de medios de comunicación se han visto obligados han a cerrar sus puertas o han sido adquiridos por personas ligadas al entorno gubernamental.

Diversos sectores, incluyendo instancias internacionales, han denunciado que en Venezuela se han agudizado las amenazas contra la libertad de prensa y de expresión en el país.

«Sigo preocupada por las restricciones al espacio cívico y democrático en Venezuela (…) en cuanto a la libertad de expresión, mi oficina documentó 84 casos de hostigamiento, censura y confiscación de equipos de comunicación, así como casos de bloqueos de portales web de medios», alertó el mes pasado la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, al presentar una actualización de su informe sobre Venezuela.

