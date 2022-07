¿Qué se sabe de la falla que presenta el Saime?

Entornointeligente.com /

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) no deja de ser un problema para los venezolanos. Tras más de 20 días con fallas en su plataforma, se manejan tres versiones sobre lo que realmente ocurre con la página.

«Culpa del bloqueo» Cubanos y su puja de poder «Nueva plataforma» Derechos vulnerados «Culpa del bloqueo» Según un comunicado del Saime, luego de tener a los usuarios sin razones, el inconveniente de la plataforma se debe a «el impacto causado por un bloqueo tecnológico».

Luis Rodriguez Jul 13, 2022 «A razón del perverso y pernicioso impacto causado por el bloqueo tecnológico contra el país se ha visto afectado directamente nuestro sistema, causando inconvenientes en la prestación del servicio», indicaron en un comunicado divulgado este martes, para justificar la caída de la plataforma.

#12Jun | A través de un comunicado, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), informó que debido al «perverso y pernicioso impacto por el bloqueo tecnológico contra el país» se ha visto afectado su sistema 👇🏻 pic.twitter.com/hqv6K0xKMD

— 800 Noticias (@800Noticias_) July 13, 2022 Portal jaqueado

Por otra parte, un grupo de supuestos hackers venezolanos que se hacen llamar el Team HDP, se atribuyeron los ataques al sistema y aseguraron que se realizó en protesta por los venezolanos muertos en la selva de Dairen y por la desaparición de Hugo Marino.

Los ataques al sistema #Saime se realizó en protesta por los Venezolanos muertos en la selva de Dairen y por la desaparición de Hugo marino .

todos victimas de este régimen

Firma el #TeamHDP pic.twitter.com/Ryt1tYHc9t

— Er 🐧HDP (@HDPcheck) July 13, 2022 El pasado mes de junio este mismo grupo de hackers habría vulnerado la seguridad informática del Ministerio del Poder Popular para la Defensa de la administración de Nicolás Maduro y habría filtrado más de 5.000 mil archivos confidenciales de la Junta Permanente de Evaluación de la Armada Bolivariana, según reportó el sitio dataconfirmada.com.

Los piratas informáticos, conocidos con el nombre Team HDP, accedieron a información privilegiada sobre Guardias de Honor, Dgcim, Sebin, funcionaros de alto perfil e incluso espías en otros países, reseñó el por Infobae .

Cubanos y su puja de poder Por otra parte, fuentes internas no autorizadas por el Saime comentaron a Primer Informe, en calidad de anonimato, que la situación no pinta para nada bien. Especialmente para quienes deben gestionar un nuevo pasaporte o las prórrogas de estos documentos.

Primer Informe reseñó que en el Saime estaría ocurriendo un enfrentamiento entre personal cubano que manejaba las operaciones allí, y la nueva empresa ExCle que quiere imponer su dominio.

«El Saime está inoperativo desde hace 3 semanas como consecuencias del nuevo sistema que quiere instalar la empresa», dijo la fuente. «Estos hicieron desaparecer el antiguo software e incluso mintieron sobre el análisis de técnicos internacionales, diciendo simplemente que se perdió el sistema», explicó el funcionario que pidió el resguardo de su identidad para evitar represalias.

Esta persona con conocimiento de la situación señaló a este portal que el nombre de la empresa que interviene en la restitución del sistema es ExCle, una firma encargada también relacionada con la operatividad del Consejo Nacional Electoral (CNE).

«Nueva plataforma» Mientras tanto, ayer el Saime anunció la activación de una «novedosa plataforma tecnológica» que le permitirá reanudar sus servicios, tras superar fallas que se extendieron por varias semanas.

Derechos vulnerados La organización Acceso a la Justicia enumeró los derechos vulnerados ante la caída del sistema:

Derecho a la identidad, en la medida en que los venezolanos no pueden acceder de manera inmediata a sus documentos de identificación. Se afecta el derecho al libre tránsito porque los venezolanos sin pasaporte no pueden salir del país. Este último afecta el derecho a la reunificación familiar, tomando en cuenta la migración de más de 6 millones de personas. Esta situación también afecta el derecho a la libre disposición de bienes, en la medida en que algunas personas no pueden movilizar, por ejemplo, sus cuentas bancarias, por no contar con su cédula de identidad . El primer derecho que se ve afectado es el derecho a la identidad, en la medida en que los venezolanos no pueden acceder de manera inmediata a sus documentos de identificación #JusticiaVe

— Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) July 12, 2022 Esta situación también afecta el derecho a la libre disposición de bienes, en la medida en que algunas personas no pueden movilizar, por ejemplo, sus cuentas bancarias, por no contar con su cédula de identidad #JusticiaVe

— Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) July 12, 2022 El Parlamento tampoco ha conformado una comisión para investigar e informar sobre lo que realmente está sucediendo en el SAIME y que afecta a tantos venezolanos en Venezuela y alrededor del mundo #JusticiaVe

— Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) July 12, 2022

