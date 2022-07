¿Qué se sabe de la devolución de las empresas expropiadas a sus antiguos dueños?

Entornointeligente.com /

Al terminar el acto del 60 aniversario del Instituto de Formación Demócrata Cristiana (Ifedec) el Presidente de Fedecámaras habló con Contrapunto sobre las conversaciones con la administración de Nicolás Maduro

Dirigente del gremio empresarial Carlos Fernández señaló que la reversión del proceso de expropiaciones es parte de las conversaciones que mantienen con Miraflores y destaca que perciben un ambiente favorable en las relaciones entre el Gobierno y el empresariado.

Al ser consultado sobre si hay avances en la «devolución de activos» a sus dueños Fernández señala que «se está trabajando un mecanismo para regresar a sus legítimos propietarios los activos».

Indicó que se han comenzado «por predios rurales, se devolvió el Sambil de La Candelaria y vamos a seguir adelantando y darle velocidad al tema que está presente en la agenda de conversaciones».

-¿Hay alguna estimación de cuántos activos han sido regresados?

-El número en este momento es insignificante. Podremos hablar de 10 casos que no es nada en comparación con lo que se tomó, pero lo importante es que entre el Gobierno y Fedecámaras, hay una idea de la necesidad de entendimiento.

Indicó que el Gobierno parece que entendió la idea de entenderse con el sector empresarial lo que considera «un buen punto, un avance importante y la posibilidad de muchas cosas positivas. Hay preocupación en gobernadores, en ministros de cómo acelerar ese proceso y el compromiso de no volver a tomar ese camino».

«Las expropiaciones y toma de activos hoy no ocurren en Venezuela. Hay casos pero ahora no son promovidas por el Gobierno. No dejan de haber invasiones pero son promovidas por particulares», indicó Carlos Fernández.

-¿Cómo va el diálogo tripartito luego de la visita Organización Internacional del Trabajo (OIT) ?

-Eso va bien porque se fijaron unas fechas, unos cronogramas. Estuvimos en junio en la Conferencia Internacional del Trabajo. Ambas parte nos reunimos con el Secretario General de la OIT, Guy Raider, y tenemos en septiembre que retomar la realización del Foro de Diálogo Social con la presencia de la OIT. Las conversaciones sobre el seguimiento a los acuerdos de mayo se realizarán después de la realización de nuestra Asamblea de Fedecámaras que termina el 15 de julio. Ya hemos acordado con el Ministro del Trabajo para retomar e ir resolviendo los temas que surgieron en ese Foro de Diálogo Social.

-¿Se han producidos encuentros tripartitos en Venezuela entre los tres actores?

-Hemos tenido encuentros importantes entre trabajadores y Fedecámaras, y encuentros someros, sin entrar a los detalles de los acuerdos de mayo, con el Ministerio del Trabajo. Permanentemente hay contactos con el Ministerio del Trabajo, Yo me he reunido con el nuevo Ministro en un par de ocasiones y el Ministerio tiene contacto con nuestra institución. Retomar lo que está aprobado y estrictamente ceñido al documento será a partir del 15 de julio.

Carlos Fernández señaló que la Asamblea Anual de Fedecámaras en Mérida debatirá «las bases de un nuevo desarrollo para el país y aprovecharán para celebrar los 60 de la Carta de Mérida, documento en que el empresario ha estado consustanciado y comprometido con la preservación del sistema democrático».

Agregó que existe una necesidad imperiosa de que la sociedad venezolana asuma que «el modelo rentista, extractivista se agotó y que se necesita un modelo de desarrollo económico con mayor inclusión social para satisfacer las necesidades de los venezolanos y darle unas mejores condiciones de vida material».

Ojalá que nuestra propuesta, que es una base para la discusión, logre prender en otros factores de la sociedad y tengamos una discusión de cuál es la relación que queremos con la generación y la distribución de la riqueza.

-Dicen que usted anda recorriendo el país con cara de candidato.

-Hemos visitado 21 estados del país porque el tejido gremial no escapa de la realidad venezolana. Nuestras instituciones están debilitadas, muchas estaban cerradas. A algunas le hacía falta renovación generacional. Sobre todo hemos llevado un mensaje de optimismo, de que sigamos adelante, que tenemos un compromiso con el país y con su gente de mantener nuestras empresas y hemos hecho nuestro un lema que el país ha acogido que es «ni una santamaría más abajo». Eso es lo que nos ha llevado a los 21 estados del país.

-¿No hay ninguna otra intención?

-No tenemos ni intención, ni cara, ni cuerpo de eso.

LINK ORIGINAL: Contrapunto

Entornointeligente.com