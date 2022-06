¿Qué se sabe de la desaparición de reportero británico y experto en Amazonía?

Entornointeligente.com /

Los desaparecidos Phillips, de 57 años, es colaborador del periódico británico The Guardian y trabaja en Brasil desde hace 15 años. Apasionado por la Amazonía, sobre la que ha escrito decenas de reportajes, el periodista se encontró en la región hacía varios días trabajando en un libro sobre conservación ambiental y desarrollo local, con apoyo de la fundación estadounidense Alicia Patterson. Pereira, de 41 años, un experto de la agencia gubernamental de asuntos indígenas de Brasil (Funai) y reconocido defensor de los derechos de estas comunidades, lo acompañaba como guía, en su segundo viaje en la región desde 2018. Fue coordinador regional de la Funai de Atalaia do Norte, municipio donde se dirigió con Phillips cuando desapareció. Su trabajo en defensa de los pueblos indígenas le valió frecuentes amenazas de los grupos criminales que actúan en la zona. Ambos están casados ??y Pereira es padre de tres hijos. Las circunstancias Phillips y Pereira fueron vistos por última vez el domingo 5 de junio por la mañana en la comunidad Sao Gabriel, no muy lejos de su destino, Atalaia do Norte, hacia donde navegaban por el río Itaquaí. Viajaban en una lancha nueva, con suficiente combustible para llegar a destino. Su periplo había comenzado días atrás en el lago Jaburu, donde habían entrevistado a moradores. Una región «compleja» El periodista y el experto desaparecieron en el Valle de Javarí, una densa zona de selva amazónica donde viven 26 pueblos indígenas, muchos de ellos aislados. Las autoridades advirtieron de la «complejidad» del entorno debido a la presencia de mineros, madereros y pescadores ilegales que invadieron las tierras protegidas para explotar sus recursos. Además, el narcotráfico ha tenido una presencia cada vez mayor en los últimos años, utilizando la región como un importante corredor para el transporte de drogas producidas en Perú y Colombia, países que comparten frontera con Brasil. Dos detenidos y algunos encontrados Las búsquedas son conducidas por grupos indígenas y por las fuerzas de seguridad. Estas últimas hallaron el domingos pertenencias personales de ambos: una mochila, ropa, calzado y la tarjeta de salud de Pereira. Según los bomberos, los objetos fueron hallados sumergidos cerca de la casa de Amarildo da Costa Oliveira, conocidos como ‘Pelado’, uno de los dos detenidos hasta relacionados ahora con las desapariciones. El otro sospechoso de «participar» en el caso es Oseney da Costa de Oliveira, conocido como ‘Dos Santos’, de 41 años, y detenido este martes por la policía, que además se incautó cartuchos de arma de fuego. Según el portal G1, los dos son hermanos. ‘Pelado’, un pescador de 41 años, fue visto por testigos en una lancha siguiendo a alta velocidad la embarcación en la que se desplazaban Phillips y Pereira antes de desaparecer. La autoridad halló un rastro de sangre en una embarcación del hombre, que niega estar involucrado. La sangre y un material «aparentemente humano» encontrado también en el área de búsqueda están siendo analizados. Los resultados se esperan esta semana. El presidente Jair Bolsonaro afirmó este lunes que «vísceras humanas fueron halladas flotando en el río», cosa que «lleva a creer que hicieron alguna maldad» con Phillips y Pereira. Los indígenas que participan en las búsquedas negaron que se traten de órganos humanos. A pedido de la policía, «no podemos informar qué tipo de material humano fue hallado», pero «no son vísceras, nunca hubo vísceras», aseguró Eliesio Marubo, representante legal de la Unión de los Pueblos Indígenas del Valle de Javarí (Univaja) . Críticas y confusión La búsqueda de los dos desaparecidos continúa, así como la de su embarcación. El lunes se instaló una gran confusión después de que familiares del reportero ocurrieron informados por un diplomático brasileño en Londres sobre el hallazgo de dos cuerpos que aguardaban identificación. La Policía Federal, portavoz oficial de las investigaciones, desmintió esa información. Indígenas que participaron en la búsqueda también negaron el hallazgo de dos cadáveres. El gobierno federal ha recibido críticas de activistas, organismos internacionales y de la justicia brasileña por la supuesta lentitud y falta de coordinación en los trabajos de búsqueda. Bolsonaro había dicho inicialmente que Phillips y Pereira se habían embarcado en una «aventura no recomendable» por circular sin escolta en una zona peligrosa, suscitando la ira de organizaciones civiles que salieron en el trabajo de defensa de ambos en favor de la hicieron de la Amazonía. Infórmese de todo el acontecer mundial en nuestra sección de Internacionales.

