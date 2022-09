¿Qué se hizo? Monica Pasqualotto criticada por cambio de look y la comparan con Yuvanna Montalvo (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

Internautas en redes sociales criticaron a Mónica Pasqualotto por supuestamente deformarse la cara con un retoquito. Recientemente la actriz y presentadora de televisión venezolana celebró en redes sociales su nuevo logro, agregando que esta semana fue recibida en Univisión como parte del equipo de trabajo de Despierta América, agregando que está llevando el segmento interdiario «Gangas and Deals».

Ahora bien, usuarios no pudieron evitar notar en el video que subió que su rostro se nota muy distinto, agregando que se ve muy cambiada y que por poco no la reconocen, expresando en los comentarios « Que se hizo en la cara??!!!», «Lo que no entiendo es que se hizo en la cara», «por otra parte, que se hizo en la cara? nose la veo distinta y los labios nose», « Sera ella? No parece ella», « Felicidades pasqualotto aunque no se te reconoce algún arreglito en tu cara»,» La bocaaaaaa», «N o parece ella supongo que se sacó otra cédula porque está irreconocible».

Incluso, una internauta aseguró « Se parece a Yuvanna» , comparandola con Montalvo, la actual mujer de su ex esposo Juan Carlos García con quien Pasqualotto estuvo casada hasta el 2008 luego de terminar tras casi 7 años de relación.

