Aunque muchas personas olvidan hacerlo, es necesario usar el freno de mano siempre que se estacione el auto. Foto: Aleksey Korchemkin / Shutterstock

La mayoría de las personas tiene distracciones al conducir y algunas veces eso puede traer consecuencias que afectan el buen estado de los autos.

Es muy común que al encender el auto y tratar de avanzar te des cuenta que tienes el freno de mano puesto . Normalmente se dan cuenta al instante y en seguida quitan el freno, pero también hay ocasiones en donde no se dan cuenta y conducen tramos más largos sin quitar el freno.

Esto sin duda pasa por estar distraído, pero por no estar atento puedes ocasionar costosos daños a tu vehículo.

¿Qué puede pasar si conduces tu auto con el freno de mano puesto? 1.- Olor a quemado Si conduces por la carretera con el freno de mano puesto, no tendrás la misma capacidad de aceleración que normalmente tiene, y es muy probable que, si vas demasiado lejos, comience a notar un olor a quemado.

Este olor proviene del sobrecalentamiento de las balatas y discos por el exceso de fricción entre ellas.

2.- Posible Incendio La fricción crea demasiado calor y, si los frenos se calientan demasiado, es posible que se incendien.

3.- Acristalamiento de los frenos Todo ese exceso de fricción sobrecalienta los frenos y, cuando se enfrían, puede crear un esmalte sobre los tambores, rotores y las balatas. Cuando eso sucede, la superficie es más resbaladiza de lo que debería ser y eso reduce drásticamente la potencia de frenado de su vehículo.

4.- El cable del freno electrónico se desajusta Su freno de mano funciona con un ajuste muy fino donde el cable del freno se conecta con la palanca del freno. Si está demasiado apretado, los frenos no se soltarán por completo cuando quite el freno, pero si está demasiado flojo, no se engancharán lo suficiente cuando aplique el freno de mano.

Cuando conduces con el freno de mano puesto, las balatas se desgastan, lo que puede alterar el ajuste al aflojarlas demasiado. Si eso sucede, deberás reajustar el freno o no proporcionará la potencia de frenado que necesitas.

