¿Qué precauciones deben tomar las familias ante el covid-19 ahora que regresan las clases en las escuelas? Nuestra analista médica nos explica

(CNN) — Muchos menores están volviendo a las escuelas en un momento en que el número de casos de coronavirus es alto en la mayor parte de Estados Unidos. Los padres y cuidadores tienen muchas preguntas sobre las precauciones que deben tomar para sus hijos. ¿Es necesario que vuelvan a usar mascarillas? ¿Con qué frecuencia deben examinar a sus hijos? ¿Deben suspender las actividades extraescolares? ¿Qué ocurre si sus hijos contraen covid-19? ¿Cuánto tiempo deben permanecer sin ir a la escuela? ¿Y deben las familias vacunar a sus hijos si aún no lo han hecho?

Para guiarnos en este repaso de la vuelta al colegio, hablamos con la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, médica de urgencias y profesora de Política y Gestión Sanitaria en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. También es autora de «Lifelines: A Doctor’s Journey in the Fight for Public Health» y madre de dos niños pequeños que pronto volverán a la escuela.

CNN: La pregunta que se hacen muchos padres y cuidadores es la de las mascarillas. ¿Enviarás a tus hijos a la escuela con mascarillas?

Dra. Leana Wen: No, aunque respeto a otros padres y cuidadores que están tomando una decisión diferente a la nuestra basada en cómo ven el riesgo de covid-19 frente a la desventaja de las mascarillas para sus hijos.

Las mascarillas, especialmente las que se ajustan bien y son de alta calidad, pueden reducir la transmisión del nuevo coronavirus. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan el uso de mascarillas en interiores en función del nivel comunitario de covid-19. Creo que es razonable que los padres y cuidadores sigan las guías de los CDC y decidan que si el nivel de covid-19 es alto en su zona, pedirán a sus hijos que usen mascarillas dentro de la escuela. El uso de mascarillas reducirá el riesgo de que sus hijos contraigan el coronavirus y sigue siendo aconsejable para las familias en las que evitar el covid-19 es una prioridad absoluta, como las que tienen miembros inmunodeprimidos en casa.

Algunas ciudades de EE.UU. debaten volver al uso de mascarillas en interiores. Esto es lo que hay que saber También creo que es razonable que los padres y cuidadores hagan un cálculo de riesgo diferente. Los niños ya corren un bajo riesgo de padecer enfermedades graves a causa del covid-19. La vacunación reduce aún más ese riesgo. Además, las variantes que circulan actualmente son tan contagiosas que es bastante difícil evitar la infección. Algunas familias podrían decidir que ya no dan prioridad a evitar el contagio y, por tanto, optan por no pedir a sus hijos que usen mascarilla en la escuela.

publicidad Eso es lo que decidió mi familia. Nuestros puntos de vista han cambiado mucho desde el comienzo de la pandemia, cuando se desconocía el impacto del covid-19 en los niños. En aquella época, tomábamos precauciones muy estrictas, como usar mascarilla en todo momento en el interior de las viviendas y solo relacionarnos con otras personas al aire libre. Para nosotros, el punto de inflexión fue después de que la variante ómicron se volviera dominante, porque se hizo aún más difícil evitar el covid-19 a pesar de las precauciones. Vacunar a nuestros hijos también nos dio más seguridad de que podíamos sustituir el uso de mascarillas por la protección que proporciona la vacunación. Sabemos que nuestros hijos podrían seguir contrayendo covid-19, pero el riesgo de enfermedad grave es muy bajo.

También está la cuestión del costo percibido del uso de mascarillas para nuestros hijos. El colegio de nuestros hijos no exige el uso de mascarillas y, según nuestras conversaciones con otras familias, muy pocos padres van a optar porque sus hijos las usen. Mi hijo, de casi 5 años, que va a empezar el jardín de infancia, tiene retrasos en el habla que han mejorado desde que su escuela hizo opcional el uso de mascarillas en la primavera. Mi hijo de 2 años, que acaba de empezar el preescolar, no usa la mascarilla sistemáticamente. Para nosotros, el beneficio de exigir que nuestros hijos lleven mascarilla no supera el inconveniente por el momento. Eso podría cambiar si en el futuro surgiera una variante más peligrosa.

Por qué la subvariante BA.5 de ómicron es un asunto importante CNN: ¿Hay circunstancias en las que aconsejaría a los padres y cuidadores que pidan el uso de mascarilla a sus hijos en la escuela?

Wen: Todo se reduce a lo mucho que la familia quiera evitar enfermar por covid-19. Digamos que hay un miembro de la casa médicamente vulnerable que podría enfermar mucho si contrajera covid-19. Tendría sentido que todos los miembros de la familia fueran más precavidos para no infectar a esa persona.

Las familias también podrían decidir usar mascarilla antes de visitar a sus seres queridos vulnerables. Por ejemplo, si un abuelo inmunodeprimido viene a quedarse una semana, los niños pueden usar mascarilla en el colegio la semana anterior y durante esa visita. Además, aconsejaría que los niños se hicieran pruebas rápidas justo antes de la llegada del abuelo, y que todos, incluidos los adultos, evitaran las reuniones en lugares cerrados durante la semana anterior y durante la visita.

CNN: Hablando de pruebas, ¿con qué frecuencia deberían las familias examinar a sus hijos?

Wen: Algunas escuelas pueden tener una cadencia regular de pruebas o un protocolo de pruebas aleatorias para evaluar el nivel de covid-19 en su alumnado. Otros pueden pedir simplemente que los niños se sometan a las pruebas si son sintomáticos o tienen una exposición conocida. Una vez más, la medida en que las familias quieran someter a sus hijos a pruebas dependerá del grado en que quieran evitar el coronavirus. Muchas familias ven el covid-19 como cualquier otra enfermedad viral, mientras que algunas siguen siendo muy cautelosas para tratar de evitarlo por una serie de razones, incluyendo el riesgo futuro desconocido del covid largo.

CNN: ¿Deberían los padres y cuidadores frenar las actividades extraescolares o las citas de juego de sus hijos?

Wen: Cualquier decisión debe sopesar el deseo de evitar el covid-19 frente a la desventaja de alejar a los niños de actividades que les gustarían. Teniendo en cuenta el cálculo de riesgos de nuestra familia, no estoy frenando las actividades de mis hijos. Mi hijo juega fútbol, que a veces se realiza en el interior. Mi hija está en una clase de música con mucho canto, que se desarrolla principalmente en el interior. Salimos a jugar, tanto al aire libre como dentro de casa.

Los hogares con miembros vulnerables pueden decidir centrarse en las actividades al aire libre para los niños como medida de precaución. Los niños juegan en el parque infantil Betty Price en Worcester, Massachusetts, el 19 de octubre de 2021.

Por cierto, esto no quiere decir que mi familia no siga ninguna precaución. Mi marido y yo usamos mascarillas en los aeropuertos y en los trenes. No llevamos a nuestros hijos al acuario o al centro de ciencias cuando está abarrotado, con toneladas de gente amontonada. No estamos intentando enfermar de covid-19, pero tampoco vamos a cambiar nuestras vidas como lo hemos hecho durante la mayor parte de la pandemia para intentar evitarlo. Y entendemos perfectamente que otros padres decidan ser más precavidos y seguir con actividades principalmente al aire libre.

CNN: ¿Qué ocurre si los niños contraen el covid-19, cuánto tiempo deben permanecer sin ir a la escuela? ¿Y si alguien de su familia se contagia de covid?

Wen: Las directrices de los CDC dicen que las personas que se contagian de covid-19 deben aislarse durante cinco días y luego pueden volver a los entornos públicos con una mascarilla bien ajustada durante los siguientes cinco días. Las personas expuestas al covid-19, si están al día con las vacunas, no necesitan estar en cuarentena y pueden volver a los entornos públicos siempre que usen una mascarilla durante 10 días, se hagan la prueba después de cinco días y permanezcan asintomáticos. Eso es lo que hará nuestra familia si nos volvemos a infectar.

Algunas escuelas tienen protocolos diferentes a este, así que asegúrate de consultar con tu escuela para asegurarte de que estás siguiendo sus reglas.

Más del 40% de los padres de niños pequeños en EE.UU. dice que no los vacunarán contra el covid-19, revela una encuesta CNN: ¿Deben las familias vacunar a sus hijos si aún no lo han hecho?

Wen: Sí. Un reciente estudio a gran escala , que acaba de publicarse en The New England Journal of Medicine, descubrió que durante una época de predominio de la variante ómicron, dos dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech redujeron las hospitalizaciones en un 83% entre los niños de 5 a 11 años. La vacunación también redujo la infección en un 65%. Este y otros múltiples estudios demuestran cómo la vacunación es crucial para reducir la probabilidad de infecciones graves y enfermedades sintomáticas en los niños.

Mis dos hijos se vacunaron en cuanto cumplieron los requisitos. (Mis hijos son menores de 5 años; los niños de 5 años o más pueden recibir refuerzos, aunque la mayoría no los han recibido ). Para mí, el cálculo se redujo a esto. Sabía que, incluso sin las vacunas, la probabilidad de que padecieran una enfermedad grave era muy baja. Pero si puedo reducir aún más la posibilidad de que ocurra algo malo, me gustaría hacerlo. Y ahora, con la vacunación, me siento cómoda con que mis hijos retomen las actividades normales previas a la pandemia, incluso durante una oleada de covid-19.

