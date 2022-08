¿Qué piensan los jóvenes que asistieron a la Feria Internacional del Libro?

Entornointeligente.com /

La Feria Internacional del Libro, organizada por la Cámara Panameña del Libro, tuvo su cierre hoy domingo 21 de agosto de 2022 en el Megapolis Convention Center, donde asistió un gran número de personas, en su mayoría niños y jóvenes.

Este evento, como todos los años, tiene el objetivo de impulsar e incitar a las personas, sobre todo a menores de edad, a participar y enriquecer su cultura y amor por la lectura a través de actividades, charlas y stands llenos de libros de distintos géneros y autores reconocidos, tanto nacional como internacionalmente.

La Estrella de Panamá tuvo la oportunidad de conversar con distintos jóvenes que asistieron al evento y comentaron sobre su amor por la lectura, cómo se permitieron entrar a este mundo, y qué mensaje le dan a su generación, específicamente a personas quienes no se han atrevido a darle la oportunidad al mundo de la lectura.

La joven Allison Armuelles, de 15 años nos, comentó sobre su amor por leer, el cual inició por su «obsesión por la astronomía», lo que la impulsó a buscar muchos libros sobre el tema y, desde ahí, se abrió al mundo de la ciencia, específicamente la cosmología.

Disfruta mucho los ánime, leer sobre astronomía y cosmología. Allison cree que los jóvenes deben adentrarse al mundo de la lectura, ya que esta te permite entrar en un universo enorme de posibilidades e invitó a los jóvenes a atreverse a ingresar en él.

De igual manera, la joven Rosa Gómez de 16 años, se interesó mucho por la diversidad de libros que encontró estando en la feria. Comenta que su amor por la lectura inició al leer por primera vez «La Cocora», libro escrito por el autor panameño Ricardo Puello, el cual habla sobre la experiencia de una niña quien sufre de bullying.

«Me gusta que habla de la realidad que vivimos los jóvenes hoy en día, y la presión social que nos rodea en la vida cotidiana. Me gusta leer sobre temas que causen un impacto en la sociedad», dice.

Rosa agrega que recuerda cuando no disfrutaba de la lectura tanto como ahora. Explica que lo que la ayudó a entrar en este mundo, fue atreverse a leer cosas que ella disfrutara y que la transportaban a mundos distintos llenos de conocimiento y mucha imaginación.

«Siento que además de entrar a distintos mundos, la lectura me ayudó a conocerme a mí misma, al igual que conocer las cosas que ocurren a mi alrededor», indicó.

Por otra parte, la joven Nadiuska Mendoza, de 18 años, comparte que su pasión por la lectura inició desde muy pequeña, cuando recién aprendió a leer. Considera que sus géneros favoritos de lectura son el misterio y suspenso y disfruta mucho leer en aplicaciones digitales para jóvenes como Wattpad.

«Una de mis autoras favoritas es Alex Mirez, quien escribe y publica sus libros en Wattpad y disfruto mucho su obra ‘Strange’, basada en misterio», describió.

Mendoza invitó a los jóvenes a atreverse y darle una oportunidad a la lectura ya que cree que hay libros para todo el mundo, distintos géneros, historias y autores que los pueden sorprender con sus relatos.

La joven Nathalie Guerere, por su parte, recuerda que su amor por la lectura comenzó gracias a su abuela, quien le leía cuentos como «El Cascanueces». Al crecer, comenzó a leer libros sobre ciencia ficción, lo cual le fascinó.

«Me fascina leer sobre romance y ciencia ficción y disfruto mucho cuando ambos géneros se juntan en un libro», recalcó. Su libro favorito es «Heist: Cazar o ser cazado», de la autora venezolana Ariana Godoy, y siente mucho orgullo al saber que una persona de su país natal haya publicado un libro y llegado a tener el reconocimiento que se merece.

Al preguntarle sobre qué mensaje tiene para los jóvenes quienes no disfrutan de la lectura, Guerere invita a los jóvenes a intentarlo. «Quizás no han descubierto algo que de verdad les guste ya que muchos piensan que leer es aburrido hasta que lo intentan y por fin encuentran algo que les interese», agregó.

La joven también abordó el hecho de que la cultura latina no inculca la lectura a las personas desde que son pequeñas, lo cual influye en su percepción de la misma y no les permite conocer este mundo por el estigma. «Nos hemos sumergido tanto en el mundo de la tecnología que no queremos algo más allá», expresó.

Paola Pérez, por otro lado, se interesó por el mundo de la lectura al ver una película que era basada en un libro. Esto le abrió las puertas no solo al mundo de la lectura sino a distintos géneros, ya que se vio en un constante cambio y trataba de leer de todo un poco.

«Recuerdo que leí todos los libros de la serie de ‘Cazadores de Sombras’ en una semana y de ahí, no paré. De ficción, pasé a romance, después comedia, seguido por misterio y así seguía», rememoró. Sin dudarlo, señala la obra de la escritora venezolana Darlys Stefanny «Los miedos de Ethan» como el libro que leería mil veces sin aburrirse.

Pérez piensa que vivimos en un mundo lleno de problemas y que la lectura te permite entrar en un mundo increíble, ya que puedes crear una película mental de lo que lees.

«Los libros te dan la libertad de crear tus propios personajes en tu cabeza, añadir y quitar cosas según lo que tú consideres, sea correcto o lo que tú disfrutes como lector», señaló.

A su juicio, los panameños no se dan la oportunidad de leer porque «se distraen con cosas que no aportan nada ni llenan como persona».

Por último, hablamos con la joven María Mercedes Ocaña, quien comenta que disfruta mucho leer sobre distintos géneros, entre los cuales se encuentran la ciencia ficción, los negocios, y la autoayuda.

«Siento que para las personas que aún no se adentran a este mundo de la lectura, es porque les resulta intimidante. Considero que debes empezar con temas que disfrutes y quizás libros que no sean tan extensos. Una vez te sientes cómodo, te darás cuenta que los libros son muy enriquecedores y poco a poco puedes ir ampliando tus opciones y atreverte a leer de todo un poco», indicó.

La lectura es un universo sinfín y es algo que debe aprovecharse. En un mundo donde nos consume la tecnología y dejamos que moldee nuestra manera de pensar y ser, los libros plantean la posibilidad de crear tu propio criterio y visión de las cosas que vives, de tus alrededores. Muchos pueden incluso llegar a considerar esta actividad como un modo de meditación, y es que los libros te permiten transportarte a un universo sin la necesidad de moverte de casa.

La Feria Internacional del Libro tiene como objetivo principal reunir a todas las personas que trabajan en el país relacionadas con el libro; proteger el interés común y el sano desarrollo de sus actividades; y lograr el desarrollo de la cultura y la educación de manera prolongada y continua.

