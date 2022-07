¿Qué pasiones mantienen a la reina Isabel con tanta vitalidad a sus 96 años?

Entornointeligente.com /

A sus 96 años, y con 70 cargando el peso de la corona sobre su cabeza, la buena salud (física y emocional) de Isabel II sigue causando admiración. En un intento por develar su fórmula secreta de eterna juventud, los medios y distintos libros –como el de Bryan Kozlowski: Larga vida a la Reina: 23 reglas para vivir como la monarca reinante más longeva de Gran Bretaña– toman nota de factores que la definen, como la estabilidad emocional, su carácter, su sentido del humor, y las pasiones y rutinas que la acompañaron toda su vida, y aún hoy.

Ejercicios físicos, corgis y caballos Aunque tiene algunos problemas de movilidad, Isabel II sigue haciendo de pie muchas de sus reuniones. Ella misma contó alguna vez que su truco para no cansarse es mantener los pies paralelos y asegurarse de que el peso esté distribuido de manera equilibrada.

A su edad, semejante fortaleza viene de una larga vida en movimiento, donde las caminatas matutinas y las cabalgatas a lo largo y a lo ancho de sus dominios fueron siempre su modo favorito de ejercitarse. A la hora de caminar, sus perros Corgis fueron siempre sus compañeros incondicionales. El primero llegó a su vida a los 18 años, como regalo de sus padres. Era hembra: la bautizó Susan y se convirtió en la matriarca de una manada de cachorros que perduró 14 generaciones.

Foto: The Grosby Group Aunque hace un tiempo, su entorno había decidido que cuando el último de sus perros muriera, no tendría más perros (por riesgo a que la hicieran caer), el encierro de la pandemia la animó a buscar dos nuevos: un Corgi llamado Muick y un Dorgi llamado Fergus, los primeros que no descienden de Susan. La diferencia entre Corgi y Dorgi está en que el primero es una raza pura y el segundo, un cruce entre un Corgi y un Daschund. La variedad surgió cuando un Corgi de Isabel se cruzó con un Dachshund (salchicha) de su hermana, la princesa Margarita , en 1960; y les gustó tanto el resultado que siguieron con los cruces, y los llamaron «Dorgis».

En cuanto a su pasión equina, Isabel es una amazona destacada y una dedicada criadora de purasangre. Su abuelo, el rey Jorge V , le regaló su primer pony cuando tenía 4 años (lo llamó Peggy) y la última vez que se la vio montando fue el 24 de junio de 2022, ignorando a sus médicos.

La pandemia la alejó de la ciudad y se instaló en Windsor, pero ella, para tener cerca a sus caballos, pidió que los trasladaran de las Caballerizas Reales, en la zona sur de los jardines de Buckingham, al palacio de Hampton Court, también en las afueras de la ciudad.

Foto: The Grosby Group Debilidad por el volante Isabel es una reina «fierrera». Adora manejar (es la única persona en el Reino Unido que no necesita licencia) y todavía pide que la dejen hacerlo dentro de sus dominios. Amante de los Land-Rover y Range-Rover, también le gustan marcas británicas como Bentley y Jaguar. Según la revista GQ, el parking real, que está lleno de «joyas motorizadas», supera los 12 millones de dólares. Y, como si fuera poco, sabe cambiar ruedas y entiende de mecánica, habilidades que adquirió durante la II Guerra Mundial, cuando fue miembro del Servicio Auxiliar de Mujeres.

Una dieta saludable Aunque la comida no la fascina particularmente, su majestad incluye algunos caprichos y pedidos especiales en su menú. Arranca la mañana con una buena taza de té Darjeeling y come algún cereal y una fruta. Antes del almuerzo toma su cóctel preferido: gin con Dubonnet (vino dulce) con una rodaja de limón y mucho hielo y, después, las opciones del menú incluyen verduras frescas, fruta, carnes de caza y aves de corral, que cultivan o crían en sus propiedades, Sandringham, Balmoral y Windsor. ¿Una regla de oro? Jamás hay ajos, cebollas ni páprika porque «los odia», según contó el ex royal chef Darren McGrady.

El momento sagrado llega con el five o’clock tea, donde se impone el Earl Grey y peca con recetas con chocolate amargo (su perdición), sándwiches de pepino, huevo y mayonesa o de salmón ahumado y sin cortezas, y Jam Pennies (sándwiches de mermelada de frambuesa cortados en círculos del tamaño de un centavo). La comida es similar al almuerzo, y siempre incluye una copa de champagne.

Homeopatía en el botiquín La reina es adepta a las medicinas alternativas – las introdujeron en la familia la reina Victoria y el príncipe Alberto – y siempre tienen a mano curas homeopáticas. Es patrona del Royal London Homeopathic Hospital y según la prensa inglesa toma arsénico para la intoxicación alimentaria, cocculus, nuez vómica y árnica, además de belladona, tintura de ortiga y veneno de serpiente y de abejas.

Su madre, Queen Mum, fue patrona de la Asociación Británica de Homeopatía; y su hijo, el príncipe Carlos , es el más firme defensor, al punto de haber intercedido ante el Gobierno para que fuera más flexible con la homeopatía.

Resiliencia y mente positiva Maestra en el arte de la resiliencia, desde joven Isabel tuvo claro que tenía que adaptarse al cambio para fortalecer la monarquía. Y lo hizo de manera magistral, al ritmo de los cambios políticos, sociales, tecnológicos, científicos, y, por supuesto, familiares, que vive día a día.

Foto: The Grosby Group Por otra parte, detesta los conflictos y su lema de «no quejarse y no dar explicaciones» define su forma de abordar los problemas. La vida le demostró que la calma, la serenidad y la reflexión son el mejor camino. Jamás perdió el control de sus acciones, gestos o declaraciones. Al menos, públicamente.

Permiso para divertirse Dueña de un sentido del humor espontáneo, es capaz de exponerse frente a las cámaras para divertirse. Por ejemplo, cuando en 2012 participó en un sketch con Daniel Craig en el marco de los Juegos Olímpicos. El actor, en su rol de James Bond, la buscaba por Buckingham. Y también fue encantador cuando, este año, con motivo de su Jubileo de Platino, «tomó el té» con el oso Paddington.

Por otra parte, le fascinan los rompecabezas, las adivinanzas, los jeroglíficos, los crucigramas crípticos, o mantener al día su diario escrito, todas prácticas que la ayudan a conservar la agilidad mental.

Practicidad y simpleza Nunca se preocupó por sus arrugas y dejó de teñirse el pelo en 1990. Es muy práctica y tampoco pierde tiempo con su vestuario. Creó su propio estilo, soberano y technicolor (mayormente equipos monocromos de vestido con chaqueta o tapado y carteras Launder), sin tener en cuenta las tendencias. Su vestuarista y confidente, Angela Kelly, le camina y ablanda los zapatos de estreno (calzan lo mismo) para evitar incomodidades durante sus compromisos.

Un amor de película Tal como ella misma dijo alguna vez, su marido, el duque de Edimburgo, fue su «roca» durante los 73 años que compartieron y sólo la muerte de él, en 2021, pudo separarlos. Se habían conocido en 1939, cuando ella, de 13 años, acompañó a sus padres a la Academia Militar de Dartmouth, donde él, cinco años mayor, era cadete. Desde entonces, Lilibet nunca tuvo ojos para otro hombre. Cuando ocho años después Felipe volvió de la Segunda Guerra Mundial como héroe, el noviazgo se hizo serio. Se casaron el 20 de noviembre de 1947 y su boda fue la primera de la realeza en ser televisada.

LINK ORIGINAL: El País

