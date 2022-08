¿Qué pasará con tierras de los narcos? La propuesta de Minagricultura

Entornointeligente.com /

La expectativa que hay frente al agro colombiano en la agenda del gobierno de Gustavo Petro abre la mirada sobre lo viene para los próximos cuatro años. La Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López , habló de la hoja de ruta y los planes que tiene para el sector.

¿Cuál va a ser la hoja de ruta que tomará el ministerio?

Podríamos sintetizarla en cinco puntos. Primero, no necesitamos una ley para hacer una reforma agraria porque ya tenemos la ley 160 y el decreto 102. Lo que se busca es agregar que no haya tierras en el país que no produzcan lo que tienen el potencial de generar.

El segundo punto es que los campesinos, afrodescendientes, indígenas, sectores que viven en el campo, población que ha estado muy desprotegida, tengan una transformación de acceso a bienes públicos y asistencia técnica para producir en la mejor condición.

El tercer punto es una reforma rural integral sostenible. Es un trabajo conjunto con el Ministerio de Ambiente, que como lo hemos planteado, los límites ecológicos y la regeneración de los ecosistemas son garantía de una agricultura para la vida. Otro objetivo es hacer las cadenas productivas con un ecosistema agroindustrial, diversificado y justo que apunte a resolver el problema del hambre.

Y el quinto es el enfoque territorial. Una vez que tenemos los puntos centrales, que es la producción, los campesinos, la sostenibilidad, las cadenas productivas, lo fundamental es que se haga en los territorios, no va a ser solamente la política en general, sino que se aterriza en el territorio con sus particularidades.

¿Cómo va a ser la reforma agraria?

Va a tener distintos componentes. El primero es ver qué podemos hacer con la tierra de ‘los narcos’: cuál se puede utilizar y se puede distribuir, porque no toda se puede. También vamos a hacer énfasis en la titulación. Muchos de los problemas de los campesinos radican en que no tienen titulación de sus predios, los cuales limitan el acceso al crédito y a muchos de los beneficios de la política del sector.

Y tercero, es garantizar que no haya tierras improductivas, esto se basa en el catastro multipropósito (…) En el campo, históricamente, el valor de la tierra ha estado subestimado, de manera dramática. Nosotros apenas estamos en el proceso (…) Una vez que tenga el catastro y pague el impuesto, se va a poder tener mucho más acceso a diferentes beneficios.

Cecilia López

Claudia Rubio. Archivo EL TIEMPO

¿Cómo van a incentivar los créditos?

Nos vamos a reunir con los presidentes de los bancos que están muy inclinados a hacer esto. El Banco Agrario y Finagro van a tener un cambio, van a volver a ser instituciones para el crédito agropecuario. Van a tener que ser modelo en este ensayo que vamos a hacer, pero también necesito que la banca privada, que ha mostrado su voluntad, tome esto como un nuevo reto. Yo soy de las personas que creen que no son los subsidios lo que vuelve la gente productiva, más bien el crédito bien manejado, a bajo costo con un paquete de ayuda, con la tierra, y con lo que haríamos por territorio.

¿Cómo garantizar la seguridad y soberanía alimentaria?

Antes de la pandemia Colombia ya tenía problemas injustificables de inseguridad alimentaria. En el país se decía que la inseguridad alimentaria no era por falta de alimentos, sino por falta de ingresos. Yo estoy muy preocupada porque con el problema de las alzas de los insumos y lo que estamos viendo de los precios de los alimentos, puede que se nos empiece a combinar estas situaciones, sobre todo para la próxima cosecha.

¿En qué posición está Colombia frente a Monómeros?

Sé que hay algunas conversaciones con Monómeros, pero lo único que conozco es que la meta es que Colombia no sea tan dependiente del precio de los insumos internacionales y que hagamos un esfuerzo para la producción interna.

¿Van a subir los aranceles para la importación de maíz y soya?

La primera reunión de cadenas productivas va a ser la del maíz y soya que incluye todo lo que se usa para procesar. Aquí la idea es sustituir importaciones, pero de manera en que no se perjudique el abastecimiento.

Necesitamos mirar el tamaño que tenemos hoy de producción de maíz, que es muy pequeño (…) para incentivar la producción nacional.

¿Cómo se van a reforzar las exportaciones?

La recuperación del campo tiene que ir en dos direcciones. La básica es activar la población campesina que ha estado abandonada, esto implica no solamente tener abastecimiento suficiente, sino generar divisas. Si se quiere ser una potencia global, también se necesita no solamente producir para el consumo interno, sino entrar a los mercados mundiales de alimentos, tanto directos como procesados y agroindustrial.

¿La tributaría afectaría a la agroindustria?

Nosotros tenemos un peso de impuesto sobre PIB que no es manejable. Pero a eso tenemos una situación fiscal muy complicada, la deuda, todo lo que el ministro ha hablado, pero también necesitamos recursos.

Estoy pidiendo el 30% de aumento del presupuesto y con todo eso, tengo que incentivar el crédito.

¿Cómo reforzar el rol de las mujeres en el campo?

Para mí es clarísimo ponerle proyectos productivos a la mujer. Eso le va a cambiar la vida porque ahí sí puede tener lo único que puede igualar la situación del hombre en el campo: autonomía económica.

Diana K. Rodríguez T.

LINK ORIGINAL: Portafolio

Entornointeligente.com