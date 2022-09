¿Qué pasará con las vacunas? En Cali hay 100.000 dosis anticovid cerca de vencerse

Entornointeligente.com /

La ciudad de Cali tiene un inventario de alrededor de 100 mil dosis de la vacuna contra el Covid-19 para aplicar en los próximos tres meses.

El ritmo actual de inmunización hace prever al Municipio que no se podrán utilizar todos los biológicos, de ahí el llamado que hace la secretaria de Salud, Miyerlandi Torres, a las EPS para que no bajen los brazos y sigan buscando a los usuarios para aplicarles el refuerzo.

La funcionaria anunció que, a partir de la próxima semana, se pondrá en marcha la estrategia Bolsa de Salud Pública, que busca acercar los servicios a la comunidad.

¿Por qué la infección de la viruela del mono es una preocupación si la mortalidad es baja? Hay dos puntos a tener en cuenta. La letalidad de este virus es del 0 % al

6 %, es decir, es baja y depende de los factores de riesgo que pueden desencadenar en manifestación severa. Por eso, es importante el mensaje de cuidarnos y evitar esa enfermedad.

Por otro lado, así no sea letal, produce una incapacidad larga y eso impacta al sector salud y la economía, son 21 días de aislamiento que afectan la producción. Si esta infección aumenta, se tiene el riesgo de más hospitalización e impacto en la economía.

¿Cuántos casos se han detectado? En Colombia hay más de 930 casos confirmados. Nosotros hemos enviado al Instituto Nacional de Salud 71 muestras de personas sospechosas, de estas 30 salieron positivas y esperamos el reporte de 21, es decir que la cifra puede aumentar. La responsabilidad es de todos para que esto no se propague.

Los contagiados no están hospitalizados y ya 4 están notificados de que superaron la enfermedad.

«Ninguno de los casos de viruela del mono en Cali tiene relación. Están dispersos en la ciudad, no hay un comportamiento geográfico o por barrios. El mensaje es que debemos cuidarnos»

¿El covid ya no se menciona tanto, podemos decir que esto terminó? No se ha acabado, seguimos con casos positivos, 60 a 80 en un día. De cada 100 pruebas, dos salen positivas en promedio y tenemos 3 personas en UCI. El covid sigue, esto no se acabará y habrá personas en riesgo permanente.

El mensaje también es protegerse y esto puede hacerse con la vacuna anticovid.

Hace unos días, el Gobierno advirtió que había vacunas que se iban a vencer, ¿cuál es el panorama en Cali? Esas vacunas que estaban por vencerse lograron aplicarse y se perdieron unas dosis, pero por la política de frasco abierto.

Pero, hoy en día tenemos un inventario altísimo, hacemos un llamado a los entes de control, a las EPS a que contraten equipos para que salgamos nuevamente a los colegios y territorios y vacunemos, tenemos suficientes biológicos.

¿Por qué tanto inventario? Tenemos unas 100 mil dosis, vamos a verificar por qué nos enviaron tantas, para ello vamos a tener una mesa de trabajo con el Ministerio de Salud para que nos expliquen cuál es el porcentaje de distribución a las ciudades y mirar si se pueden redistribuir, o si eso es lo que le toca a la ciudad.

¿Hay riesgo de que esas vacunas se puedan vencer y perder? Tenemos tres meses para aplicarlas, pero, con el actual ritmo de vacunación, creo que no vamos a alcanzar. Todos debemos mirar qué podemos hacer. Es necesario que las EPS cumplan y contraten los equipos para salir, ir a los colegios, al centro, a las plazas, si no, no vamos a poder acabar este inventario porque el promedio de vacunación actual está bajo.

«A nivel mundial, el pico de casos de viruela del mono duró dos meses y medio. Por ello, esperamos que el número de casos aumente aún, no de manera desproporcionada, y luego baje. Debemos ser muy cuidadosos».

Por otro lado, sigue la preocupación en la ciudad por la competencia de las ambulancias… Quiero recordar que desde mayo iniciamos un plan de choque. El problema de las ambulancias es de muchos años atrás y no sabemos por qué se aumentó tanto la habilitación de vehículos. En los últimos años, se pasó de 326 a 406.

Pero, diariamente estamos en la calle, en operativos y visitando las empresas. Hemos hecho 48 operativos, 162 ambulancias verificadas y tenemos 11 con medidas. También visitamos 11 compañías, se sellaron dos y hay 28 ambulancias inmovilizadas.

¿Ese cierre es temporal? Sí, hasta que estas subsanen los criterios de habilitación. Este es un ejercicio permanente.

¿En qué no se ha mejorado? En lo que pasa en la calle, pues algunos no cumplen la norma de tránsito. Por eso, reitero a la comunidad que cuando soliciten un servicio lo hagan por los canales oficiales y por la aplicación Ambulapp.

¿Usted cree que los empresarios no están comprometidos? Hemos capacitado a más de 200 personas del sector, sin embargo, vemos una respuesta débil por parte de los empresarios, no de todos. Hay unos organizados, preocupados por cumplir. Pero, hay otros a los que no les interesa sino trabajar por incentivos económicos.

Mientras exista el incentivo económico y una norma que no exige que esas ambulancias deban tener código de despacho, no pasará nada…

¿Usted anunció que se pondrá en marcha la Bolsa de Salud Pública, de qué se trata? Es una estrategia de prestar servicios sin barreras. Cali es la única ciudad que tiene esto y para ello firmamos un convenio con las EPS.

A todas las personas nos da pereza ir al médico y hacernos las pruebas de tamizaje. Entonces, lo que vamos a hacer es tener jornadas permanentes en diferentes sectores de la ciudad para disminuir esas barreras.

La idea es que, desde las Empresas Sociales del Estado, podamos hacer tamizajes para diabetes, para enfermedades cardiovasculares, planificación familiar, citologías con unidades móviles. La idea es atender a la población, sin importar de qué EPS es la persona, sin tener que pedir cita o similares. Esto lo vamos a presentar la próxima semana.

