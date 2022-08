¿Qué pasará con la deuda estudiantil en EE.UU.? Biden podría extender la moratoria o cancelar una parte

Entornointeligente.com /

(CNN Español) — El Gobierno del presidente Joe Biden podría cancelar US$ 10.000 de la deuda estudiantil por solicitante, una medida polémica para muchos por su impacto en la economía del país pero que supondría un respiro para los 43 millones de jóvenes endeudados que cargan con altísimas sumas de préstamos estudiantiles desde que se graduaron de la universidad.

En marzo de 2020, debido a la pandemia del covid-19, Biden pausó los pagos mensuales de estos préstamos estudiantiles y, desde entonces, la pausa se ha alargado cuatro veces. Pero este 31 de agosto los pagos podrían reactivarse y los jóvenes estadounidenses están a la espera de conocer cuál es el siguiente paso que dará el presidente al respecto: extender la moratoria por unos meses más o, quizás, perdonar parte de la deuda.

Conoce si eres elegible para aplicar al alivio de la deuda de préstamos estudiantiles tras las últimas acciones de Biden Y aunque todavía no está claro cuál será la decisión final, una fuente dijo a CNN que la Casa Blanca ha diseñado un plan para perdonar US$ 10.000 de la deuda estudiantil. Si esto sucede, se sumaría a los US$ 32.000 en préstamos que la administración Biden ya ha cancelado en gran parte para miles de solicitantes que fueron estafados por centros universitarios privados. ¿Quiénes, entonces, podrían ser los beneficiarios de esta medida? Y, ¿qué implicaciones podría tener para la economía estadounidense?

¿Qué ha pasado con los préstamos estudiantiles en EE.UU. bajo el Gobierno de Biden? Con la llegada de Biden a la Casa Blanca los préstamos estudiantiles de unos 1.600 millones de graduados estadounidenses fueron perdonados en su mayoría a aquellos que habían sido estafados por centros universitarios privados.

Pero, ¿qué fue exactamente lo que paso con este tipo de universidades? El ahora desaparecido ITT Technical Institute, por poner un ejemplo, cerró poco después de que el Gobierno cancelara su financiación federal porque no demostró que cumplía con ciertos estándares de acreditación. La evidencia de las investigaciones estatales y federales mostró malas prácticas como elevados impagos de préstamos, programas dudosos, publicidad engañosa, mentiras al gobierno sobre sus tasas a graduación, entre otras.

publicidad El Gobierno de Biden cancela otros US$ 3.900 millones en préstamos estudiantiles a antiguos alumnos de universidades privadas «La evidencia muestra que durante años, los líderes de ITT engañaron intencionalmente a los estudiantes sobre la calidad de sus programas para sacar provecho de los programas federales de préstamos para estudiantes, sin tener en cuenta las dificultades que esto causaría», dijo en su momento Miguel Cardona, secretario de Educación de EE.UU.

Ante la situación, el Departamento de Educación canceló US$ 3.900 millones de la deuda en préstamos estudiantiles de 208.000 alumnos que asistieron al ITT Technical Institute. Ahora Biden ha cancelado más deudas de préstamos estudiantiles que cualquier otro presidente en la historia de Estados Unidos y el anuncio de este miércoles podría ampliar la ayuda cientos de miles de exalumnos que no habían presentado sus solicitudes.

Biden también congeló los pagos mensuales de los préstamos estudiantiles desde marzo de 2020, cuando la pandemia del covid-19 paralizó la actividad económica en el mundo. Durante más de dos años los intereses dejaron de acumularse y los cobros mensuales de la deuda han estado suspendidos.

¿A quiénes se les podría cancelar la deuda estudiantil? Así podrías cancelar tu deuda estudiantil en EE.UU. 3:06 CNN tuvo conocimiento de que los funcionarios de la Casa Blanca han estado sopesando y se han inclinado hacia la cancelación de hasta US$ 10.000 en deuda de préstamos estudiantiles por solicitante. El plan, según varias fuentes familiarizadas con las discusiones, está diseñado para ofrecer el perdón a aquellas personas que ganan menos de US$ 125.000 al año.

Además, funcionarios de la Casa Blanca también han discutido la posibilidad de perdonar la deuda estudiantil de otra parte específica de la población de graduados, según fuentes familiarizadas con las discusiones. Una de las ideas discutidas apunta a la cancelación de la deuda suplementaria para los beneficiarios de la beca Pell. Sin embargo, el hecho de que la idea haya sido discutida no significa que la Casa Blanca finalmente decida seguir este camino, y no está claro que se haya tomado una decisión final sobre los detalles del próximo anuncio del presidente Biden. Las becas Pell se ofrecen a los estudiantes que demuestren una «necesidad financiera excepcional», según el Departamento de Educación.

Conoce si eres elegible para aplicar al alivio de la deuda de préstamos estudiantiles tras las últimas acciones de Biden Los antiguos estudiantes de universidades privadas como ITT Tech con préstamos estudiantiles federales también son elegibles para la cancelación incluso si no han solicitado previamente el alivio bajo el programa de defensa del prestatario para el reembolso del Departamento de Educación, que ofrece la cancelación a aquellos que pueden demostrar que han sido defraudados o engañados por sus universidades.

Cualquiera que sea la decisión de Biden, debes saber que el Gobierno ya tiene una serie de programas que ofrecen el perdón de la deuda estudiantil para ciertos grupos de solicitantes, generalmente después de que realizan una cantidad específica de pagos:

Condonación de préstamos por servicio público Programa de condonación de préstamos para maestros Defensa del prestatario frente al reembolso Programa de pago basado en los ingresos Baja por Incapacidad Total y Permanente ¿Qué implicaría para la economía estadounidense cancelar parte de la deuda estudiantil? ¿Cuáles son los retos de condonar la deuda estudiantil? 2:56 Activistas y legisladores más progresistas, incluido el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, y la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, han pedido a Biden que cancele US$ 50.000 por solicitante. Pero Biden se ha negado constantemente a cancelar esa cantidad aunque se muestra abierto a una cifra menor, en línea con lo que prometió en campaña antes de llegar a la Casa Blanca.

Por otro lado, están aquellos que critican a Biden por tomar este tipo de medidas cuando el país apenas parece recuperarse de los efectos económicos que ha dejado la pandemia y la guerra de Rusia en Ucrania.

Marc Goldwein, vicepresidente senior y director principal de políticas del Comité para un Presupuesto Federal Responsable, un grupo no partidista que rastrea el gasto federal, se opuso al plan en una entrevista con Poppy Harlow de CNN en «Newsroom».

Goldwein cree que cancelar US$ 10.000 de la deuda por solicitante probablemente aumentará la inflación, socavará el objetivo declarado de la Ley de Reducción de la Inflación de los Demócratas y no disminuirá significativamente la brecha de riqueza racial.

«La Ley de Reducción de la Inflación ahorra tal vez US$ 300.00 millones de dólares en los primeros 10 años. Si cancelamos US$ 10.000 de deuda y simplemente extendemos la pausa unos meses, estaremos en ese monto en términos de nuevos costos», dijo. «Se eliminará toda la reducción del déficit. Al mismo tiempo, probablemente haremos más para aumentar la inflación mediante la cancelación de la deuda que cualquier reducción de la inflación a partir de la Ley de Reducción de la Inflación».

MJ Lee, Phil Mattingly, Sam Fossum, Maegan Vazquez, Katie Lobosco y Paul LeBlanc de CNN contribuyeron a este reporte Deuda Estudiantil Joe Biden

