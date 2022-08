¿Qué pasará con el precio del bitcoin cuando hable la FED este miércoles?

Entornointeligente.com /

8 de agosto de 2022.-

El precio del bitcoin amaneció hoy por encima de los $24.000 , mientras los inversionistas se preparan para el reporte que publicará la Reserva Federal (FED) el 10 de agosto sobre la inflación de los EE.UU .

Crecen las compras de bitcoin esperando un aumento de precio Sonam Srivastava, fundadora y CEO de Wright Research, dijo que los datos de inflación que mostrará la FED esta semana » regirán la dirección de los mercados globales durante las próximas semanas «.

Esta noticia influirá en el precio del bitcoin y las criptomonedas debido a la fuerte correlación que existe entre bitcoin y el mercado de acciones .

El precio del bitcoin está acompañando el movimiento alcista de los mercados tradicionales El reporte de la FED es decisivo para el precio del bitcoin

Según Srivastava, se espera una gran volatilidad en el mercado si las cifras suministradas son peores a las del mes pasado, mientras que si el informe muestra una inflación menor, el mercado podría reaccionar con un movimiento alcista.

Top 6 de noticias: bitcoin tendrá una stablecoin en Lightning Network, SeSocio cerró en Argentina, Gobernador Lacava muestra su juego NFT «Si las cifras son peores de lo esperado, podríamos ver volatilidad, ya que la FED de EE.UU. seguirá siendo agresiva. Por el lado opuesto, si la inflación se suaviza en los Estados Unidos, podríamos ver una confirmación de que el alivio llegará en la segunda mitad del mercado», afirmó Srivastava.

A finales de julio, todos los mercados financieros comenzaron un movimiento alcista , luego que la FED anunciara un aumento de 0,75 puntos en las tasas de intereses , que era el escenario más esperado por los inversionistas .

Según encuestas realizadas por Reuters, la mayoría de analistas espera un informe positivo para esta semana que demuestre que la inflación anual en EE.UU. bajó desde los 9,1% en junio a 8,7% en julio.

El precio del bitcoin ya tocó suelo y debería estar en $40.000, según Scaramucci El precio del bitcoin podría llegar a $30.000 si el reporte de la FED es positivo

Como informó Morocotacoin, el precio del bitcoin se encontraba en $22.000 a la espera de la noticia de la FED del pasado 27 de julio. La noticia positiva de la FED, provocó que se cumpliera la predicción de que el valor del BTC superara la resistencia de los $23.500 llegando a más de $24.000 .

Gráfico del precio del bitcoin ante el aumento de las tasas de interés de la FED

De repetirse una noticia similar de la FED este 10 de agosto podría hacerse realidad la predicción alcista de Scott Melker , mejor conocido como The Wolf of All Street , quien sostiene que el precio del bitcoin buscaría los $30.000 .

El precio del bitcoin está en el soporte de un canal alcista, según The Wolf of All Streets Sin embargo, si la FED llegase a emitir un reporte negativo, se esperarían medidas financieras más agresivas , que pudiesen ocasionar que el precio del bitcoin volviera a tocar fondo como lo hizo en junio cuando alcanzó los $17.600.

Ver noticia completa en: https://morocotacoin.news/precios-y-predicciones/que-pasara-con-el-precio-del-bitcoin-cuando-hable-la-fed-este-miercoles/

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com